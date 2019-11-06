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Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России

Рубрика: общество, спорт

10.11.2019 10:29

фото пресс-службы ВК "Локомотив"

«Локомотив» принимал гостей на своей площадке; команда в четырех сетах обыграла «АСК» из Нижегородской области.

Волейбольный клуб «Локомотив» оформил пятую победу подряд в матчах Чемпионата России. Игра закончилась со счётом 3:1. Информация появилась на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

«Было сложно, но мы это сделали. Константин Бакун вновь стал самым результативным игроком нашей команды, на его счету 17 очков! Сергей Савин принес 13 очков, а Алексей Родичев – 10», — говорится в сообщении.

В скором времени Новосибирск примет полуфинал Кубка России: 15, 16 и 17 ноября «Локомотиву» предстоит сыграть против «Югры-Самотлор», «Динамо-ЛО» и казанского «Зенита».

Напомним, 10 октября ВК «Локомотив» победил «Белогорье». 

 

Никита Минин

Теги: спорт волейбол Новосибирск

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Суд вынес приговор поджигателю новосибирской «Академии кофе»

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сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в Новосибирске

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло ночью в Новосибирске

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Элджей заплатит штраф за рекламу концерта в Новосибирске

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:54 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:43 Общество 0 Коммент.

Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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