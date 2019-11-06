Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России

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Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате РоссииРубрика: общество, спорт
10.11.2019 10:29
фото пресс-службы ВК "Локомотив"
«Локомотив» принимал гостей на своей площадке; команда в четырех сетах обыграла «АСК» из Нижегородской области.
Волейбольный клуб «Локомотив» оформил пятую победу подряд в матчах Чемпионата России. Игра закончилась со счётом 3:1. Информация появилась на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».
«Было сложно, но мы это сделали. Константин Бакун вновь стал самым результативным игроком нашей команды, на его счету 17 очков! Сергей Савин принес 13 очков, а Алексей Родичев – 10», — говорится в сообщении.
В скором времени Новосибирск примет полуфинал Кубка России: 15, 16 и 17 ноября «Локомотиву» предстоит сыграть против «Югры-Самотлор», «Динамо-ЛО» и казанского «Зенита».
Напомним, 10 октября ВК «Локомотив» победил «Белогорье».
Никита Минин
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