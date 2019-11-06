Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Две машины не поделили дорогу в Октябрьском районе города; от удара у автомобиля такси повреждена передняя часть.

В Новосибирске на улице Большевистской произошло ещё одно ДТП, участником которого стал таксист. Информация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«От удара у автомобиля такси повреждена передняя часть, а у китайского кроссовера — правая сторона. После столкновения Сhery оказалась на газоне и ударилась о металлическое ограждение», — сообщает очевидец.

Обстоятельства ДТП выясняются, о пострадавших информации не поступало.

Напомним, 3 ноября автомобиль с наклейками «Яндекс.Такси» горел в центре Новосибирска.