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Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

Рубрика: общество

10.11.2019 13:42

фото PIXABAY.COM

Регион покидают по 10 тысяч человек каждый год; основная причина – низкий уровень зарплат.

РИА «Недвижимость» составил обзор «жутких» мест, откуда люди предпочитают уехать, пока не стало слишком поздно. В рейтинг попал один сибирский город — Омск:

«Не пытайтесь покинуть Омск, – гласит известный мем о городе, хотя реальность такова, что пытаются многие, и у большинства получается. Город вместе с областью покидают по 10 тысяч человек в год. Кроме того, кажется, в России нет ни одного урбаниста, который не рассказал бы о том, что в Омске нет благоустройства и все грустно. Большинство, правда, указывает на то, что людей гонит из города не отсутствие лавочек и набережных, а низкий уровень зарплат», — говорится в описании.

Напомним, 6 ноября стало известно, что интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

 

Никита Минин

Теги: город Омская область

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в Новосибирске

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:43 Общество 0 Коммент.

Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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