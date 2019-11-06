Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

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Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут людиРубрика: общество
10.11.2019 13:42
фото PIXABAY.COM
Регион покидают по 10 тысяч человек каждый год; основная причина – низкий уровень зарплат.
РИА «Недвижимость» составил обзор «жутких» мест, откуда люди предпочитают уехать, пока не стало слишком поздно. В рейтинг попал один сибирский город — Омск:
«Не пытайтесь покинуть Омск, – гласит известный мем о городе, хотя реальность такова, что пытаются многие, и у большинства получается. Город вместе с областью покидают по 10 тысяч человек в год. Кроме того, кажется, в России нет ни одного урбаниста, который не рассказал бы о том, что в Омске нет благоустройства и все грустно. Большинство, правда, указывает на то, что людей гонит из города не отсутствие лавочек и набережных, а низкий уровень зарплат», — говорится в описании.
Напомним, 6 ноября стало известно, что интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска.
Никита Минин
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