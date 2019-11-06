Погода в Новосибирске 11 ноября: утренний снежок и пасмурно

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Погода в Новосибирске 11 ноября: утренний снежок и пасмурноРубрика: общество
11.11.2019 07:01
Фото с сайта Pixabai.com
Начало очередной рабочей неделе в Новосибирске будет снежным и пасмурным; в течение недели температура будет расти, а к выходным опустится ниже -20 градусов.
В понедельник, 11 ноября в Новосибирске погода будет типично английской: поменяется несколько раз. Ранним утром будет идти небольшой снег, около полудня будет немного солнечно, а днём и вечером – пасмурно.
По данным сайта Gismeteo.ru температура воздуха днём будет -8…-6 градусов, ночью -10…-8. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, с порывами до 6-8. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба к вечеру будет расти.
Напомним, 9 ноября стало известно, что на водных объектах Новосибирской области началось становление льда.
Анатолий Якимов
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