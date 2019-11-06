Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

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Полиция объявила в розыск пенсионерку в НовосибирскеРубрика: общество
10.11.2019 14:25
фото ГУ МВД по Новосибирской области
Пожилая женщина ушла из дома 9 ноября; до сих пор о её местонахождении ничего не известно.
В Новосибирске правоохранительные органы разыскивают Валентину Тунину. 9 ноября в 15:00 она вышла из дома на улице Гидромонтажной в Советском районе, но обратно так и не вернулась. Информация появилась на сайте ГУ МВД по региону.
«Приметы пропавшей: на вид около 78 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы окрашены в светлый цвет, сделана химическая завивка. На момент ухода была одета в пальто с капюшоном черного цвета с цветочным рисунком, ботинки черного цвета с меховой опушкой, брюки черного цвета, свитер коричневого цвета с рисунком белого цвета, женская сумка черного цвета», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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