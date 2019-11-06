Смертельное ДТП произошло ночью в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России
"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Смертельное ДТП произошло ночью в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
10.11.2019 09:31
фото Владислава Савченкова
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте; в результате аварии он получил травмы несовместимые с жизнью.
В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«В 23:04 водитель 1980 года рождения на автомобиле Toyota Camry двигался по улице Немировича-Данченко со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Ватутина. В пути следования у дома № 145 по улице Немировича-Данченко совершил наезд на пешехода, который получил травмы несовместимые с жизнью. Данное ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода», — отметил Владислав Савченков.
Напомним, 9 ноября микроавтобус сбил пешехода в Кировском районе.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России
"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное