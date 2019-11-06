Смертельное ДТП произошло ночью в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте; в результате аварии он получил травмы несовместимые с жизнью.

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«В 23:04 водитель 1980 года рождения на автомобиле Toyota Camry двигался по улице Немировича-Данченко со стороны Октябрьского моста в сторону улицы Ватутина. В пути следования у дома № 145 по улице Немировича-Данченко совершил наезд на пешехода, который получил травмы несовместимые с жизнью. Данное ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода», — отметил Владислав Савченков.

Напомним, 9 ноября микроавтобус сбил пешехода в Кировском районе.