Суд вынес приговор поджигателю новосибирской «Академии кофе»

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Кофейня сети «Академия кофе» сгорела 13 октября 2017 года; преступников поймали и отправили под суд.

Советский районный суд вынес приговор в отношении 24-летнего Ханбабы Абдуллаева, который принимал участие в поджоге кофейни «Академия кофе» на Морском проспекте в Академгородке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«В результате преступных действий группы лиц и Абдуллаева уничтожено помещение кофейни, мебель и инвентарь, на длительное время приостановлена деятельность и дезорганизована работа ООО "Академия Кофе-4"», — отметили в ведомстве.

Абдуллаева приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Напомним, прошлой ночью в Новосибирске загорелся частный дом.