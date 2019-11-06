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Суд вынес приговор поджигателю новосибирской «Академии кофе»Рубрика: проиcшествия
10.11.2019 15:07
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Кофейня сети «Академия кофе» сгорела 13 октября 2017 года; преступников поймали и отправили под суд.
Советский районный суд вынес приговор в отношении 24-летнего Ханбабы Абдуллаева, который принимал участие в поджоге кофейни «Академия кофе» на Морском проспекте в Академгородке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
«В результате преступных действий группы лиц и Абдуллаева уничтожено помещение кофейни, мебель и инвентарь, на длительное время приостановлена деятельность и дезорганизована работа ООО "Академия Кофе-4"», — отметили в ведомстве.
Абдуллаева приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Напомним, прошлой ночью в Новосибирске загорелся частный дом.
Никита Минин
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Лента новостей
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