Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

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Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpressРубрика: общество
11.11.2019 05:05
Фото с сайтов trashbox.ru и aliexpress.com
Во всём мире 11 ноября – день распродаж, когда многие начинают покупать подарки родным и близким на Новый год; журналисты Сиб.фм изучили внимательно предложения и выбрали пять необычных и полезных гаджетов.
В мировых универмагах и на сайтах компаний сегодня, 11 ноября, стартовали распродажи. Предложений очень много. Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.
5. Зарядная станция.
Компактная зарядная станция позволяет заряжать одновременно три устройства через USB-порт, и еще одно – беспроводным способом. Внешне она выглядит как оригинальный светильник. Работает от напряжения 220 вольт. В комплект входит светильник с зарядным устройством. USB-кабели в комплект не входят. Стоит такое устройство около 1600 рублей.
4. Беспроводной пылесос.
Портативный беспроводной пылесос Dreame V9P облегчает уборку в доме. У данной модели есть пять различных режимов работы. В комплект входят три щётки. Емкость аккумулятора 2500 мАч, номинальная мощность 400 Вт. Время зарядки аккумулятора 3-4 часа. Его вес 2,6 килограмма. Стоимость около 11 тысяч рублей.
3. Проектор для смартфона.
С таким гаджетом устроить киносеанс можно в любом месте: дома, на даче, в офисе, в поездке. Проектор BYINTEK SKY K1plus можно подключить к персональному компьютеру, смартфону или планшету, а также можно смотреть фильмы, записанные на флешку. Проектор можно настроить на несколько режимов воспроизведения от 2,2 метра до 6 метров. Стоимость около 5300 рублей.
2. Видеорегистратор.
Ещё один полезный гаджет от Xiaomi. Угол съёмки 130 градусов, высокое качество видео, съемка в темноте, синхронизация со смартфоном — и это ещё не все достоинства этого регистратора. Устройством может выполнять команды, поданные на русском языке. Через специальное приложение для мобильных устройств к регистратору можно подключиться через Wi-Fi. Установив подключение, можно просматривать отснятые записи и загружать их на своё устройство. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, и его использование не тратит мобильный трафик. Его цена 2900 рублей.
1. Очки виртуальной реальности.
Этому гаджету будут радоваться и взрослые, и дети. Шлем виртуальной реальности работает в паре со смартфоном 4-6 дюймов и позволяет полностью погрузиться в фильм или игру. Для погружения в виртуальную реальность нужно скачать специальное приложение. При помощи устройства пользователям с миопией не нужны будут очки. Устройство регулируется по диоптриям. Стоимость 1400 рублей.
Анатолий Якимов
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