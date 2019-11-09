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Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

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Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

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Суд вынес приговор поджигателю новосибирской «Академии кофе»

вчера 15:07 Хроника 0 Коммент.

Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

вчера 11:41 Общество 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России

вчера 10:29 Общество 0 Коммент.

Женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в Новосибирске

вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло ночью в Новосибирске

вчера 09:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске из горящего здания вывели шестерых рабочих

09.11.2019 Хроника 0 Коммент.

"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

Элджей заплатит штраф за рекламу концерта в Новосибирске

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

Голосование в сети опровергло информацию властей о нежелании новосибирцев устанавливать памятник Николаю Чудотворцу

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске микроавтобус сбил пешехода на зебре

09.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 ноября: резкое понижение температуры и ветер

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор

09.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Рубрика: общество

11.11.2019 05:05

Фото с сайтов trashbox.ru и aliexpress.com

Во всём мире 11 ноября – день распродаж, когда многие начинают покупать подарки родным и близким на Новый год; журналисты Сиб.фм изучили внимательно предложения и выбрали пять необычных и полезных гаджетов.

В мировых универмагах и на сайтах компаний сегодня, 11 ноября, стартовали распродажи. Предложений очень много. Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.

5. Зарядная станция.

Компактная зарядная станция позволяет заряжать одновременно три устройства через USB-порт, и еще одно – беспроводным способом. Внешне она выглядит как оригинальный светильник. Работает от напряжения 220 вольт. В комплект входит светильник с зарядным устройством. USB-кабели в комплект не входят. Стоит такое устройство около 1600 рублей.

4. Беспроводной пылесос.

Портативный беспроводной пылесос Dreame V9P облегчает уборку в доме. У данной модели есть пять различных режимов работы. В комплект входят три щётки. Емкость аккумулятора 2500 мАч, номинальная мощность 400 Вт. Время зарядки аккумулятора 3-4 часа. Его вес 2,6 килограмма. Стоимость около 11 тысяч рублей.

3. Проектор для смартфона.

С таким гаджетом устроить киносеанс можно в любом месте: дома, на даче, в офисе, в поездке. Проектор BYINTEK SKY K1plus можно подключить к персональному компьютеру, смартфону или планшету, а также можно смотреть фильмы, записанные на флешку. Проектор можно настроить на несколько режимов воспроизведения от 2,2 метра до 6 метров. Стоимость около 5300 рублей.

2. Видеорегистратор.

Ещё один полезный гаджет от Xiaomi. Угол съёмки 130 градусов, высокое качество видео, съемка в темноте, синхронизация со смартфоном — и это ещё не все достоинства этого регистратора. Устройством может выполнять команды, поданные на русском языке. Через специальное приложение для мобильных устройств к регистратору можно подключиться через Wi-Fi. Установив подключение, можно просматривать отснятые записи и загружать их на своё устройство. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, и его использование не тратит мобильный трафик. Его цена 2900 рублей.

1. Очки виртуальной реальности.

Этому гаджету будут радоваться и взрослые, и дети. Шлем виртуальной реальности работает в паре со смартфоном 4-6 дюймов и позволяет полностью погрузиться в фильм или игру. Для погружения в виртуальную реальность нужно скачать специальное приложение. При помощи устройства пользователям с миопией не нужны будут очки. Устройство регулируется по диоптриям. Стоимость 1400 рублей.

 

Анатолий Якимов

Теги: подарки гаджеты топ-5

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Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Вечная память, деньги депутатам и проходной двор в детских садах – Итоги недели Сиб.фм

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Суд вынес приговор поджигателю новосибирской «Академии кофе»

вчера 15:07 Хроника 0 Коммент.

Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

вчера 11:41 Общество 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России

вчера 10:29 Общество 0 Коммент.

Женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в Новосибирске

вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло ночью в Новосибирске

вчера 09:31 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске из горящего здания вывели шестерых рабочих

09.11.2019 Хроника 0 Коммент.

"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

Элджей заплатит штраф за рекламу концерта в Новосибирске

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

Голосование в сети опровергло информацию властей о нежелании новосибирцев устанавливать памятник Николаю Чудотворцу

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске микроавтобус сбил пешехода на зебре

09.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 ноября: резкое понижение температуры и ветер

09.11.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор

09.11.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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