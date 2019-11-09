Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Фото с сайтов trashbox.ru и aliexpress.com

Во всём мире 11 ноября – день распродаж, когда многие начинают покупать подарки родным и близким на Новый год; журналисты Сиб.фм изучили внимательно предложения и выбрали пять необычных и полезных гаджетов.

В мировых универмагах и на сайтах компаний сегодня, 11 ноября, стартовали распродажи. Предложений очень много. Сегодня наш интернет-журнал расскажут о полезных технических новинках.

5. Зарядная станция.

Компактная зарядная станция позволяет заряжать одновременно три устройства через USB-порт, и еще одно – беспроводным способом. Внешне она выглядит как оригинальный светильник. Работает от напряжения 220 вольт. В комплект входит светильник с зарядным устройством. USB-кабели в комплект не входят. Стоит такое устройство около 1600 рублей.

4. Беспроводной пылесос.

Портативный беспроводной пылесос Dreame V9P облегчает уборку в доме. У данной модели есть пять различных режимов работы. В комплект входят три щётки. Емкость аккумулятора 2500 мАч, номинальная мощность 400 Вт. Время зарядки аккумулятора 3-4 часа. Его вес 2,6 килограмма. Стоимость около 11 тысяч рублей.

3. Проектор для смартфона.

С таким гаджетом устроить киносеанс можно в любом месте: дома, на даче, в офисе, в поездке. Проектор BYINTEK SKY K1plus можно подключить к персональному компьютеру, смартфону или планшету, а также можно смотреть фильмы, записанные на флешку. Проектор можно настроить на несколько режимов воспроизведения от 2,2 метра до 6 метров. Стоимость около 5300 рублей.

2. Видеорегистратор.

Ещё один полезный гаджет от Xiaomi. Угол съёмки 130 градусов, высокое качество видео, съемка в темноте, синхронизация со смартфоном — и это ещё не все достоинства этого регистратора. Устройством может выполнять команды, поданные на русском языке. Через специальное приложение для мобильных устройств к регистратору можно подключиться через Wi-Fi. Установив подключение, можно просматривать отснятые записи и загружать их на своё устройство. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, и его использование не тратит мобильный трафик. Его цена 2900 рублей.

1. Очки виртуальной реальности.

Этому гаджету будут радоваться и взрослые, и дети. Шлем виртуальной реальности работает в паре со смартфоном 4-6 дюймов и позволяет полностью погрузиться в фильм или игру. Для погружения в виртуальную реальность нужно скачать специальное приложение. При помощи устройства пользователям с миопией не нужны будут очки. Устройство регулируется по диоптриям. Стоимость 1400 рублей.