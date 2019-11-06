Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

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Труп женщины обнаружили новосибирские спасателиРубрика: общество, проиcшествия
10.11.2019 11:02
фото группы "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"
Жительница Новосибирска не отвечала на телефонные звонки и не выходила из квартиры; приехавшие спасатели вскрыли дверь.
В Ленинском районе Новосибирска спасатели МАСС обнаружили тело 52-летней сибирячки. Об этом служба сообщила на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».
«9 ноября. 16:57. Ленинский район, улица Степная. Заблокирована дверь, женщина не отвечает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена женщина 1967 года рождения без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции», — говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября тело школьницы нашли в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России
"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
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