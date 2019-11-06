Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

фото группы "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"

Жительница Новосибирска не отвечала на телефонные звонки и не выходила из квартиры; приехавшие спасатели вскрыли дверь.

В Ленинском районе Новосибирска спасатели МАСС обнаружили тело 52-летней сибирячки. Об этом служба сообщила на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«9 ноября. 16:57. Ленинский район, улица Степная. Заблокирована дверь, женщина не отвечает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена женщина 1967 года рождения без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября тело школьницы нашли в Новосибирске.