Вечная память, деньги депутатам и проходной двор в детских садах – Итоги недели Сиб.фм

фото из архивов Сиб.фм

На минувшей неделе в Новосибирске работали всего четыре дня, снова зажгли Вечный огонь, а также спорили из-за печенюшек для второклассников, зарплат депутатов и памятников святым. Эти и другие главные события прошедших семи дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Дай порулить!

В понедельник, 4 ноября, большинство новосибирцев на работу не вышли. Последний раз в этом году выходные стали длиннее. Вот уже почти 15 лет в России отмечают государственный праздник – День народного единства. Центром торжеств стала площадь Пименова. Но большинство горожан по традиции остались дома и обсуждали другую тему. Пилот авиакомпании «ИрАэро» посадил за штурвал свою подругу, а она сама не смогла удержаться и разместила видео полёта на своей странице в Instagram. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, которая должна разобраться в обстоятельствах скандального полёта.

Посторонним вход разрешен

Во вторник, 5 ноября, главными темами стали происшествия в сфере образования. Прокуратура начала проверку истории с униженной на школьном чаепитии второклассницей. А затем мать еще одной маленькой новосибирской школьницы пожаловалась на то, что её дочь выгнали с дружеской посиделки в классе из-за того, что она не сдавала деньги на покупку сладостей, а принесла какую-то нехитрую выпечку с собой. Причём, честно говоря, поразила не только сама история, но и комментарии пользователей. Некоторые из них с неподдельным возмущением заявляли, что нельзя поощрять склонность к халяве и кормить конфетами чужих детей.

В этот же день стало известно, что в новосибирских детских садах усилили меры безопасности после трагедии в Нарьян-Маре, где алкоголик зашел в дошкольное учреждение и убил ребёнка. Однако, как выяснили корреспонденты Сиб.фм, усиление оказалось фикцией. В центре Новосибирска на территорию садиков любой посторонний может попасть беспрепятственно. Зайти внутрь зданий, прогуляться по коридорам и попасть в группы с детьми тоже не составляет труда.

Зарядка за 5 тысяч

В среду, 6 ноября, выяснилось, что первая бесплатная городская станция зарядки электромобилей может обойтись пользователям в кругленькую сумму. За сами киловатты платить действительно не надо. Но установку разместили в зоне парковки для инвалидов, поэтому любой заехавший на неё автомобиль без специальной наклейки автоматически становится нарушителем и владельцу грозит штраф 5 тысяч рублей.

Вечный огонь

В четверг, 7 ноября, на Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгли Вечный огонь. Спустя полвека после создания мемориального комплекса на нём впервые провели реконструкцию. На время ремонта пламя пришлось погасить. После завершения основных работ состоялась церемония зажжения. Огонь привезли из Москвы – из-под стен Кремля, с Могилы Неизвестного Солдата. В церемонии принял участие Народный артист СССР Василий Лановой. Затем лампу самолётом доставили в Новосибирск и провезли от завода имени Чкалова до Монумента Славы через весь город на бронетранспортёре – символично повторяя сценарий 1967 года. Огонь будет неугасимо гореть долгие годы, и хочется верить, что память о жертвах войны и героическом подвиге всего народа нашей страны будет жить вечно.

Чтоб ты жил на одну зарплату

В пятницу, 8 ноября, в Новосибирске обсуждали предложение депутата Горсовета Натальи Пинус платить народным избранникам зарплату. Она считает, что от этого депутатская деятельность станет более эффективной, а в представительные органы будут попадать не только представители бизнеса, но и активные общественники. Примечательно, что эта инициатива даже у самих представителей депутатского корпуса поддержки не нашла. Видимо из-за того, что обычно депутатская работа за оклад предполагает запрет на получения любых доходов от коммерческой деятельности.

Стой тут

В субботу, 9 ноября, православный паблик Новосибирской митрополии попытался опровергнуть сообщения о том, что новосибирцы выступили против установки в центре Новосибирска памятника Николаю Чудотворцу. В соцсети был организован опрос, в ходе которого подписчики сообщества могли высказать своё мнение – нужен ли возле цирка монумент в честь одного из самых почитаемых святых. Попав на благодатную почву подписчиков, вопрос дал кучерявый урожай позитивных ответов. Из чего авторы смогли спокойно сделать вывод – еще один неоднозначный памятник в Новосибирске можно устанавливать. Как показывает опыт, если очень сильно захотеть, то в городе можно воздвигнуть монумент кому угодно. Правда, гарантировать, что в целости и сохранности он простоит долго, может только круглосуточная охрана.

«Вернулись советские времена»

В воскресенье, 10 ноября, в сети появилось видео, на котором Максим Галкин пошутил над Владимиром Путиным во время своего концерта в Новосибирске:

«А Путин уже самому скучно уже с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает», — смеётся муж Аллы Пугачёвой.

Однако больше всего внимание СМИ привлекли слова шоумена о цензуре в России:

«У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжёвывают сразу, говорят – это враги, это нет, вы туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть».