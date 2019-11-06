«Вернулись советские времена»: Максим Галкин высмеял российскую политику на концерте в Новосибирске

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Ведущий федерального канала заявил, что на концертах можно говорить, что хочется; зрители сильно удивились смелых высказываниям о президенте.

В Новосибирске прошёл концерт Максима Галкина, на котором известный ведущий поразил зрителей противоречивыми высказываниями:

«У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжёвывают сразу, говорят – это враги, это нет, вы туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть. Но в принципе, я хочу вам сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Поэтому и не прошу себе никаких званий, ничего. Ну, потому что так есть возможность их всех обо... Ну, вы поняли меня», – заявил со сцены Маским Галкин.

Не обошёл стороной шоумен и Владимира Путина:

«А Путин уже самому скучно уже с нам. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает», — шутит Галкин.

Напомним, в августе стало известно, что шокированная пожарами в Сибири Бузова молится за страну.