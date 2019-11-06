Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

видео Анны Новиковой с портала YouTube

Анна Новикова опубликовала очередное видео из жизни животных; даже большие кошки следят за чистотой.

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова поделилась новым видео. Ролик она выложила на своём официальном канале в YouTube.

На кадрах видно, как дымчатый леопард умывается и приводит себя в порядок, чтобы предстать перед зрителями во всей красе.

«Настоящая красота живёт в сердце», — пишут восхищённые грацией животного пользователи сети.

Дымчатый леопард — представитель семейства кошачьих, обитающий в Юго-Восточной Азии. Он отдалённо напоминает леопарда и считается довольно древним видом.

Напомним, 4 ноября было опубликовано видео, на котором в Новосибирском зоопарке белых медведей покормили рыбой.