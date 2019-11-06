Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

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Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
10.11.2019 12:37
видео Анны Новиковой с портала YouTube
Анна Новикова опубликовала очередное видео из жизни животных; даже большие кошки следят за чистотой.
Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова поделилась новым видео. Ролик она выложила на своём официальном канале в YouTube.
На кадрах видно, как дымчатый леопард умывается и приводит себя в порядок, чтобы предстать перед зрителями во всей красе.
«Настоящая красота живёт в сердце», — пишут восхищённые грацией животного пользователи сети.
Дымчатый леопард — представитель семейства кошачьих, обитающий в Юго-Восточной Азии. Он отдалённо напоминает леопарда и считается довольно древним видом.
Напомним, 4 ноября было опубликовано видео, на котором в Новосибирском зоопарке белых медведей покормили рыбой.
Никита Минин
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