Видео: пингвины заигрывают с детьми в Новосибирском зоопарке

Лента новостейПредложить новость
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Видео: пингвины заигрывают с детьми в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
11.11.2019 07:22
видео Анны Новиковой с портала YouTube
Анна Новикова заглянула в вольер к пингвинам; птицы резвятся и играют в воде.
В Новосибирском зоопарке пингвины стали такими же популярными звёздами, как и белые медведи. Постоянная посетительница Анна Новикова опубликовала видео, на котором черно-белые «джентльмены» заигрывают с детьми и позируют для фотографий.
Под видео тут же появились комментарии:
«Все-таки замечательный вольер сделали пингвинчикам. Хочется, очень хочется, чтобы и у белых мишек был вольер, соответствующий их размерам».
«Красота!»
«Жалко, что я не умею плавать так же».
Напомним, 9 ноября в Новосибирск на лечение приехал пингвин из Красноярска.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное