Видео: пингвины заигрывают с детьми в Новосибирском зоопарке

видео Анны Новиковой с портала YouTube

Анна Новикова заглянула в вольер к пингвинам; птицы резвятся и играют в воде.

В Новосибирском зоопарке пингвины стали такими же популярными звёздами, как и белые медведи. Постоянная посетительница Анна Новикова опубликовала видео, на котором черно-белые «джентльмены» заигрывают с детьми и позируют для фотографий.

Под видео тут же появились комментарии:

«Все-таки замечательный вольер сделали пингвинчикам. Хочется, очень хочется, чтобы и у белых мишек был вольер, соответствующий их размерам».

«Красота!»

«Жалко, что я не умею плавать так же».

Напомним, 9 ноября в Новосибирск на лечение приехал пингвин из Красноярска.