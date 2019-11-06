Видео: в Новосибирске загорелся частный дом

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Видео: в Новосибирске загорелся частный домРубрика: проиcшествия
10.11.2019 09:57
фото и видео АСТ-54
Пламя охватило здание в Октябрьском районе; по сведениям очевидцев, взорвался газовый баллон.
В Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул нежилой дом. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Возгорание произошло в доме по адресу: Московская, 180, на площади 80 квадратных метров. В результате пожара обрушилась крыша, взорвался газовый баллон», — сообщают очевидцы.
Информации о пострадавших нет. Пожар удалось локализовать.
Напомним, 8 ноября в метро Новосибирска загорелся вагон.
Никита Минин
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Лента новостей
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Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
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