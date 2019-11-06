Женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в Новосибирске

фото группы "Лиза Алерт"

Ольга Гайнанова пропала 11 октября; человек нуждается в медицинской помощи.

В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры разыскивают 58-летнюю Ольгу Гайнанову, пропавшую ещё 11 октября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост женщины примерно 164 сантиметра, у неё худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Имеется ожог на руке. В день исчезновения была одета в чёрные куртку и штаны.

Найти Ольгу необходимо как можно скорее, так как ей требуется медицинская помощь.

Если вам что-то известно о её местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

Напомним, 6 ноября в Омске подросток пропал после школьных уроков.