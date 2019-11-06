Женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России
"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Женщину с ожогами на руке уже месяц ищут в НовосибирскеРубрика: общество
10.11.2019 10:13
фото группы "Лиза Алерт"
Ольга Гайнанова пропала 11 октября; человек нуждается в медицинской помощи.
В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры разыскивают 58-летнюю Ольгу Гайнанову, пропавшую ещё 11 октября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост женщины примерно 164 сантиметра, у неё худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Имеется ожог на руке. В день исчезновения была одета в чёрные куртку и штаны.
Найти Ольгу необходимо как можно скорее, так как ей требуется медицинская помощь.
Если вам что-то известно о её местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.
Напомним, 6 ноября в Омске подросток пропал после школьных уроков.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России
"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное