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Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

Рубрика: общество

10.11.2019 11:41

фото PIXABAY.COM

В Ордынском районе передано в суд уголовное дело о незаконной охоте; мужчины совершили отстрел двух самцов косули сибирской.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новосибирской области, обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«Установлено, что 24 марта текущего года фигуранты, передвигаясь на снегоходе по территории охотничьих угодий в Кочковском  районе, совершили отстрел двух самцов косули сибирской. После этого злоумышленники разделали туши добытых животных и транспортировали их на территорию дома, где поместили на хранение», — отметили в ведомстве.

Причинённый ими моральный ущерб оценивается в 80 тысяч рублей. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в конце сентября стало известно, что убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область животные

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло ночью в Новосибирске

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Элджей заплатит штраф за рекламу концерта в Новосибирске

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

Голосование в сети опровергло информацию властей о нежелании новосибирцев устанавливать памятник Николаю Чудотворцу

вчера 14:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:54 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:43 Общество 0 Коммент.

Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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