Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

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В Ордынском районе передано в суд уголовное дело о незаконной охоте; мужчины совершили отстрел двух самцов косули сибирской.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новосибирской области, обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«Установлено, что 24 марта текущего года фигуранты, передвигаясь на снегоходе по территории охотничьих угодий в Кочковском районе, совершили отстрел двух самцов косули сибирской. После этого злоумышленники разделали туши добытых животных и транспортировали их на территорию дома, где поместили на хранение», — отметили в ведомстве.

Причинённый ими моральный ущерб оценивается в 80 тысяч рублей. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в конце сентября стало известно, что убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже.