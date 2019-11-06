Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

Лента новостейПредложить новость
Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России
"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косульРубрика: общество
10.11.2019 11:41
фото PIXABAY.COM
В Ордынском районе передано в суд уголовное дело о незаконной охоте; мужчины совершили отстрел двух самцов косули сибирской.
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новосибирской области, обвиняемых в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
«Установлено, что 24 марта текущего года фигуранты, передвигаясь на снегоходе по территории охотничьих угодий в Кочковском районе, совершили отстрел двух самцов косули сибирской. После этого злоумышленники разделали туши добытых животных и транспортировали их на территорию дома, где поместили на хранение», — отметили в ведомстве.
Причинённый ими моральный ущерб оценивается в 80 тысяч рублей. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, в конце сентября стало известно, что убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирский ВК «Локомотив» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России
"Сердце кровью обливается": на горе в Шерегеше предприниматели устроили свалку
Новосибирский пенсионер под угрозой расправы ножом отдал свой телевизор
Во время взрыва газового баллона в Новосибирской области погиб мужчина
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
Новости по теме
Популярное