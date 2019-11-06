Артисты из Оренбурга покажут в Новосибирске «Кошкин дом»

Фото Оренбургского театра кукол

Новосибирский областной театр кукол активно участвует в гастрольной деятельности; в октябре маленькие новосибирцы смотрели на его сцене спектакли театра кукол из Чебоксар, а в ноябре в рамках федеральной программы «Большие гастроли. Театр – детям» состоится обмен между Новосибирским и Оренбургским театрами кукол.

Артисты из Оренбурга 20–24 ноября покажут сатирическую сказку «Кошкин дом», романтическую «Золушку» и героико-романтическую драму «Ястребок», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Хорошо всем знакомую сказку Самуила Маршака о кошке-погорелице разыгрывают актёры, заглянувшие в игрушечный магазин. Они достанут забавные игрушки из глины, дерева, выполненные в стиле 20-х годов, и сыграют историю о том, что в жизни самое главное не ковры и зеркала, а душа. А за каждый проступок неизбежно последует наказание.

Главный герой истории «Ястребок», придуманной Ириной и Яном Златопольскими, – маленький бумажный самолётик с красными звездами на крыльях. Ему бы между школьными партами шпаргалки разносить, но у него совсем другая судьба: перелететь через линию фронта и рассказать большим железным самолётам, где прячется вражеский аэродром.

Спектакль Оренбургского театра кукол «Золушка» поставлен по замечательной пьесе Евгения Шварца, написанной в 1946 году. Волшебство этой сказки не в том, что Добрая фея взмахнула волшебной палочкой, превратив тыкву – в карету, а старое платье – в бальный наряд. Чудо совершили самые простые человеческие чувства – доброта, искренность, преданность. Счастье приходит к тому, кто умеет верить в хорошее. Надо только верить, и тогда, конечно же, исполнятся самые заветные мечты. И будет красивый бал, и на нём встретится сказочный принц, и никто на свете не сможет отобрать у вас ваше счастье.

Новосибирские артисты на это время отправится в Оренбург, покажут уральским зрителям спектакли «Путешествие в Чукоккалу», «Не кормите мусорного дракона» и «Карлик Нос».

Напомним, 4 ноября театр «Глобус» анонсировал новогодние спектакли.