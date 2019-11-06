Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск

фото пресс-службы правительства РФ

Премьер-министр РФ посетит Новосибирскую область с официальным визитом; Медведев проведёт совещание в наукограде Кольцово.

В Новосибирск 12 ноября прибудет Дмитрий Медведев. Премьер-министр РФ посетит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцове, где позже возглавит совещание.

Накануне своей поездки, 11 ноября, глава кабмина проведёт видеоконференцию с участием всех субъектов РФ, во время которой будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов.

Напомним, в сентябре Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом.