Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск

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Дмитрий Медведев прилетит в НовосибирскРубрика: политика, общество
11.11.2019 17:46
фото пресс-службы правительства РФ
Премьер-министр РФ посетит Новосибирскую область с официальным визитом; Медведев проведёт совещание в наукограде Кольцово.
В Новосибирск 12 ноября прибудет Дмитрий Медведев. Премьер-министр РФ посетит научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцове, где позже возглавит совещание.
Накануне своей поездки, 11 ноября, глава кабмина проведёт видеоконференцию с участием всех субъектов РФ, во время которой будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов.
Напомним, в сентябре Дмитрий Медведев распорядился закупить лекарства для детей за рубежом.
Никита Минин
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Лента новостей
Власти Новосибирска заказали три новогодние ёлки с игрушками за 2,5 миллиона рублей
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С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы
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