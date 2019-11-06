Дорога до нового ЛДС в Новосибирске обойдётся почти в 100 миллионов рублей

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Начальная цена аукциона — 97 миллионов рублей; у желающих всего 9 дней на подачу заявки.

Управление по строительству подземных транспортных сооружений разместило аукцион на реконструкцию автомобильной дороги до ледового дворца спорта на левом берегу Оби. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок сегодня, 11 ноября. Начальная цена электронного аукциона – 97,3 миллиона рублей.

«Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа "Наутилус" для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска», – гласит описание аукциона.

Подготовительные работы на улице Стартовой и дамбе Октябрьского моста оценены в 16,7 млн рублей. Среди них компенсация за восстановление зелёных насаждений – 6,2 млн рублей. Ещё один объект, требующий больших вложений, – ливневые канализации на дамбе Октябрьского моста. На сооружение ливнёвок и отвод воды с моста выделено около 23 миллионов рублей.

Подача заявок на выполнение работ по реконструкции дороги продлится 9 дней. Дата окончания приёма – 19 ноября.

Напомним, 29 октября конкурс на строительство станции метро «Спортивная» выиграла компания "Градопроект".