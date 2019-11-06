Дорога до нового ЛДС в Новосибирске обойдётся почти в 100 миллионов рублей

Лента новостейПредложить новость
В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии
С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы
Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Дорога до нового ЛДС в Новосибирске обойдётся почти в 100 миллионов рублейРубрика: общество
11.11.2019 13:01
фото из архива Сиб.фм
Начальная цена аукциона — 97 миллионов рублей; у желающих всего 9 дней на подачу заявки.
Управление по строительству подземных транспортных сооружений разместило аукцион на реконструкцию автомобильной дороги до ледового дворца спорта на левом берегу Оби. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок сегодня, 11 ноября. Начальная цена электронного аукциона – 97,3 миллиона рублей.
«Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа "Наутилус" для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска», – гласит описание аукциона.
Подготовительные работы на улице Стартовой и дамбе Октябрьского моста оценены в 16,7 млн рублей. Среди них компенсация за восстановление зелёных насаждений – 6,2 млн рублей. Ещё один объект, требующий больших вложений, – ливневые канализации на дамбе Октябрьского моста. На сооружение ливнёвок и отвод воды с моста выделено около 23 миллионов рублей.
Подача заявок на выполнение работ по реконструкции дороги продлится 9 дней. Дата окончания приёма – 19 ноября.
Напомним, 29 октября конкурс на строительство станции метро «Спортивная» выиграла компания "Градопроект".
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии
С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы
Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Дорогие дороги
На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...
Новости по теме
Популярное