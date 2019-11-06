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Дорога до нового ЛДС в Новосибирске обойдётся почти в 100 миллионов рублей

Рубрика: общество

11.11.2019 13:01

фото из архива Сиб.фм

Начальная цена аукциона — 97 миллионов рублей; у желающих всего 9 дней на подачу заявки.

Управление по строительству подземных транспортных сооружений разместило аукцион на реконструкцию автомобильной дороги до ледового дворца спорта на левом берегу Оби. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок сегодня, 11 ноября. Начальная цена электронного аукциона – 97,3 миллиона рублей. 

«Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа "Наутилус" для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска», – гласит описание аукциона. 

Подготовительные работы на улице Стартовой и дамбе Октябрьского моста оценены в 16,7 млн рублей. Среди них компенсация за восстановление зелёных насаждений – 6,2 млн рублей. Ещё один объект, требующий больших вложений, – ливневые канализации на дамбе Октябрьского моста. На сооружение ливнёвок и отвод воды с моста выделено около 23 миллионов рублей. 

Подача заявок на выполнение работ по реконструкции дороги продлится 9 дней. Дата окончания приёма – 19 ноября. 

Напомним, 29 октября конкурс на строительство станции метро «Спортивная» выиграла компания "Градопроект".

Эмиль Фукс

Теги: дороги Новосибирск

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Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

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Почти сто новосибирцев попали в травмпункт из-за гололёда

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Мохнатый пациент: в Новосибирск для обследования привезли носуху

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

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«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

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Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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