Дороги и проекты благоустройства Новосибирской области получат дополнительное финансирование

фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Правительством региона рассмотрен вопрос увеличения финансирования региональных проектов; изменения вносятся с целью достижения лучших показателей.

Заседание правительства Новосибирской области, на котором был рассмотрен проект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"», прошло 11 ноября.

Изменения вносятся с целью достижения лучших показателей по двум региональным проектам: «Дорожная сеть (Новосибирская область)» и «Формирование комфортной городской среды», которые являются составляющей национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда»

Почти 100 миллионов рублей планируется перенаправить на благоустройство дворов многоквартирных домов. На обеспечение дорожной деятельности же направят 731,3 миллиона рублей. Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко подчеркнул, что увеличение финансирования региональных проектов не несёт рисков неиспользования бюджетных средств.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил внести проект закона на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Напомним, 31 октября стало известно, что в рамках нацпроекта БКД 2.0 отремонтировали Красный проспект в Новосибирске.