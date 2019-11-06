Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

Фото из группы Аварийно-спасательной службы НСО в социальной сети «ВКонтакте»

Двое мужчин пропали в Новосибирской области 1 ноября, отправившись на охоту; их тела нашли неподалёку от моторной лодки.

Тела двух новосибирцев обнаружены на озере Убинском в субботу, 9 ноября. Мужчины пропали больше недели назад. Об этом сообщается в группе аварийно-спасательной службы в социальной сети «ВКонтакте».

«Найти лодку и тела мужчин, находящие рядом, удалось найти при помощи беспилотного летательного аппарата. Погибшие были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

На данный момент причина гибели людей неизвестна. В публикации сказано, что новосибирцы использовали лодку «Сибирячка» с подвесным мотором.

Напомним, сегодня стало известно о гибели девушки, выпавшей из окна дома в Новосибирске.