Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

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Рубрика: общество, проиcшествия

11.11.2019 09:41

Фото из группы Аварийно-спасательной службы НСО в социальной сети «ВКонтакте»

Двое мужчин пропали в Новосибирской области 1 ноября, отправившись на охоту; их тела нашли неподалёку от моторной лодки. 

Тела двух новосибирцев обнаружены на озере Убинском в субботу, 9 ноября. Мужчины пропали больше недели назад. Об этом сообщается в группе аварийно-спасательной службы в социальной сети «ВКонтакте».

«Найти лодку и тела мужчин, находящие рядом, удалось найти при помощи беспилотного летательного аппарата. Погибшие были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции», – говорится в сообщении. 

На данный момент причина гибели людей неизвестна. В публикации сказано, что новосибирцы использовали лодку «Сибирячка» с подвесным мотором. 

Напомним, сегодня стало известно о гибели девушки, выпавшей из окна дома в Новосибирске. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирск спасатели

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Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

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В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Видео: пингвины заигрывают с детьми в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 11 ноября: утренний снежок и пасмурно

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить удовольствие от распродаж

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 11 ноября

сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди

вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

Видео: леопард умывается в Новосибирском зоопарке

вчера 12:37 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирской области будут судить за двух убитых косуль

вчера 11:41 Общество 0 Коммент.

Междугородний микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли люди

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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