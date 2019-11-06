Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

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Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотниковРубрика: общество, проиcшествия
11.11.2019 09:41
Фото из группы Аварийно-спасательной службы НСО в социальной сети «ВКонтакте»
Двое мужчин пропали в Новосибирской области 1 ноября, отправившись на охоту; их тела нашли неподалёку от моторной лодки.
Тела двух новосибирцев обнаружены на озере Убинском в субботу, 9 ноября. Мужчины пропали больше недели назад. Об этом сообщается в группе аварийно-спасательной службы в социальной сети «ВКонтакте».
«Найти лодку и тела мужчин, находящие рядом, удалось найти при помощи беспилотного летательного аппарата. Погибшие были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.
На данный момент причина гибели людей неизвестна. В публикации сказано, что новосибирцы использовали лодку «Сибирячка» с подвесным мотором.
Напомним, сегодня стало известно о гибели девушки, выпавшей из окна дома в Новосибирске.
Мария Машанова
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