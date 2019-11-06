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Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
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Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские ИскитимаРубрика: общество
11.11.2019 10:35
Фото с сайта pixabay.com
За минувшие выходные в отделе полиции Искитимского района зарегистрировали два случая нападения женщин с ножами; по обоим эпизодам проводится расследование.
Сотрудники полиции Искитимского района проводят расследования по фактам причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В первом случае в полицию обратились врачи Искитимской центральной городской больницы. К ним из села Белово был доставлен 48-летний мужчина. Медики диагностировали у него ножевое ранение в живот. Пострадавший рассказал врачам, что ранение нанёс неизвестный. Однако во время оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что мужчина распивал спиртное со своей 42-летней сожительницей. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла мужчине несколько ранений. В отношение подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Второй случай произошёл в микрорайоне Ясном города Искитима. Там около 18:00 в субботу, 9 ноября, ранее судимая за кражу 28-летняя женщина ударила ножом свою 34-летнюю знакомую. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Напомним, 22 сентября в Татарском районе супруга ударила ножом мужа.
Анатолий Якимов
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