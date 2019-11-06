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Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

Рубрика: общество

11.11.2019 10:35

Фото с сайта pixabay.com

За минувшие выходные в отделе полиции Искитимского района зарегистрировали два случая нападения женщин с ножами; по обоим эпизодам проводится расследование.

Сотрудники полиции Искитимского района проводят расследования по фактам причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 

В первом случае в полицию обратились врачи Искитимской центральной городской больницы. К ним из села Белово был доставлен 48-летний мужчина. Медики диагностировали у него ножевое ранение в живот. Пострадавший рассказал врачам, что ранение нанёс неизвестный. Однако во время оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что мужчина распивал спиртное со своей 42-летней сожительницей. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла мужчине несколько ранений. В отношение подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Второй случай произошёл в микрорайоне Ясном города Искитима. Там около 18:00 в субботу, 9 ноября, ранее судимая за кражу 28-летняя женщина ударила ножом свою 34-летнюю знакомую. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Напомним, 22 сентября в Татарском районе супруга ударила ножом мужа. 

 

Анатолий Якимов

Теги: полиция гу мвд ножевые ранения Новосибирск Искитим

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Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

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В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:02 Общество 0 Коммент.

Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» произошло в Новосибирске

вчера 16:01 Хроника 0 Коммент.

Полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:41 Общество 0 Коммент.

Междугородний микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли люди

вчера 11:24 Хроника 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили новосибирские спасатели

вчера 11:02 Общество 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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