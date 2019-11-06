Дворняга едва не погибла, провалившись под лёд озера

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Дворняга едва не погибла, провалившись под лёд озераРубрика: общество
11.11.2019 11:16
фото с сайта pixabay.com
Строители вытащили из воды собаку, которая провалилась под лёд озера в Екатеринбурге; животное достали с помощью ковша экскаватора.
Рабочие, занимавшиеся благоустройством парка у озера Шарташ в Екатеринбурге, спасли дворнягу, которая попала в ледяную ловушку. Пёс провалился под лёд и не мог самостоятельно выбраться на сушу. Об этом сообщают «РИА Новости».
Инспектор парка рассказал журналистам издания, что сначала рабочие услышали лай и пытались помочь собаке доплыть до берега, разбив во льду «дорожку» к суше.
«Но пёс был очень уставший и не мог двигаться самостоятельно. Потом уже человек залез в ковш экскаватора и собственноручно достал собаку», – сказал собеседник.
Спасённое животное рабочие отогрели в машине.
«После того как собака отошла от шока, она убежала», – добавил работник парка.
Напомним, в ноябре алтайские ветеринары спасли лисёнка с раздробленными лапами.
Мария Машанова
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