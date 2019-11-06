8 баллов
-12
63.91 70.48
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

сегодня 18:32 Хроника 0 Коммент.

Власти Новосибирска заказали три новогодние ёлки с игрушками за 2,5 миллиона рублей

сегодня 18:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились маленькие обезьянки

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск

сегодня 17:46 Политика 0 Коммент.

Дороги и проекты благоустройства Новосибирской области получат дополнительное финансирование

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

«Вторая пара за месяц»: в новосибирской школе воруют обувь

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Гость сжёг гостеприимного хозяина в Новосибирской области

сегодня 16:46 Хроника 0 Коммент.

Артисты из Оренбурга покажут в Новосибирске «Кошкин дом»

сегодня 16:13 Афиша 0 Коммент.

Подросток с родинкой над бровью без вести пропал в Новосибирске

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

«Это трындец!»: гололёд превратил улицы Новосибирска в каток

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

«Экология-Новосибирск» предлагает корректировать начисления за вывоз мусора через интернет

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирска в ноябре будут проверять на ВИЧ

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы из Новосибирска

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Экология-Новосибирск» предлагает корректировать начисления за вывоз мусора через интернет

Рубрика: общество

11.11.2019 15:09

фото с сайта pixabay.com

На сайте регионального оператора заработала функция обратной связи; новосибирцы смогут изменять начисления за услуги.

Региональный оператор по обращению с ТБО «Экология-Новосибирск» предлагает жителям города отправлять заявки на пересмотр тарифов через интернет. Специальная форма для обратной связи с компанией появилась на сайте. 

«Через этот сервис возможно направить документы для организации перерасчёта, изменения количества проживающих, данных о месте проживания и регистрации и многое другое. Отслеживание изменений по лицевому счёту возможно через личный кабинет (периоды начислений, количество расчётных единиц и т. д.). Также через личный кабинет можно произвести оплату за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами без взимания комиссии платёжных агентов», – сообщает пресс-служба компании.

Вся подробная информация и образцы заявлений размещены на сайте регоператора. Там же можно прочесть информацию о порядке заключения договоров для юридических и физических лиц, установленных тарифах, операторах по транспортированию ТКО, графиках вывоза, работе фронт-офисов и многое другое.

Напомним, на прошлой компании-транспортировщики мусора подали ещё два иска к «Экологии-Новосибирск».

Эмиль Фукс

Теги: экология Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

сегодня 18:32 Хроника 0 Коммент.

Власти Новосибирска заказали три новогодние ёлки с игрушками за 2,5 миллиона рублей

сегодня 18:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились маленькие обезьянки

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск

сегодня 17:46 Политика 0 Коммент.

Дороги и проекты благоустройства Новосибирской области получат дополнительное финансирование

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

«Вторая пара за месяц»: в новосибирской школе воруют обувь

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Гость сжёг гостеприимного хозяина в Новосибирской области

сегодня 16:46 Хроника 0 Коммент.

Артисты из Оренбурга покажут в Новосибирске «Кошкин дом»

сегодня 16:13 Афиша 0 Коммент.

Подросток с родинкой над бровью без вести пропал в Новосибирске

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

«Это трындец!»: гололёд превратил улицы Новосибирска в каток

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

«Экология-Новосибирск» предлагает корректировать начисления за вывоз мусора через интернет

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирска в ноябре будут проверять на ВИЧ

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы из Новосибирска

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.10.2019

«Затулинка 2.0»: прогулки без приключений и лёгкие города

Как мифические окраины Новосибирска становятся вторым А...

Читать далее
Image
04.10.2019

Зелёный щит Новосибирска

Сколько городских лесов осталось в мегаполис...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
30.08.2019

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...

Читать далее
Image
27.06.2019

Сокровище столицы Сибири

Это настолько привычно для новосибирцев, что...

Читать далее
Image
08.04.2019

Посмотри на это иначе

AZIMUT Отель Сибирь реновировал лобби и открыл модн...

Читать далее

Новости по теме

В доме новосибирца нашли почти четыре килограмма запрещённой травы сегодня 11:21 Элджей заплатит штраф за рекламу концерта в Новосибирске 09.11.2019 Нелегальных мигрантов выдворят из страны после рейда в торговом доме Новосибирска 08.11.2019 «Мучения продолжаются»: смена руководства новосибирской «живодёрни» не избавила собак от страданий 07.11.2019

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площ...

Image

Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щук...

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоров...

Image

«Вернулись советские времена»: Максим Галкин высмеял российскую п...

Image

«Безумное чаепитие»: почему маленький праздник в новосибирской шк...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске в праздничный день