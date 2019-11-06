«Экология-Новосибирск» предлагает корректировать начисления за вывоз мусора через интернет

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На сайте регионального оператора заработала функция обратной связи; новосибирцы смогут изменять начисления за услуги.

Региональный оператор по обращению с ТБО «Экология-Новосибирск» предлагает жителям города отправлять заявки на пересмотр тарифов через интернет. Специальная форма для обратной связи с компанией появилась на сайте.

«Через этот сервис возможно направить документы для организации перерасчёта, изменения количества проживающих, данных о месте проживания и регистрации и многое другое. Отслеживание изменений по лицевому счёту возможно через личный кабинет (периоды начислений, количество расчётных единиц и т. д.). Также через личный кабинет можно произвести оплату за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами без взимания комиссии платёжных агентов», – сообщает пресс-служба компании.

Вся подробная информация и образцы заявлений размещены на сайте регоператора. Там же можно прочесть информацию о порядке заключения договоров для юридических и физических лиц, установленных тарифах, операторах по транспортированию ТКО, графиках вывоза, работе фронт-офисов и многое другое.

Напомним, на прошлой компании-транспортировщики мусора подали ещё два иска к «Экологии-Новосибирск».