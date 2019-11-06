Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

Фото с сайта Колыванского краеведческого музея

В 2015 году чиновник подарил некоммерческой организации в Оби более 30 гектаров земли; возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

В отношении бывшего главы Колыванского района Владимира Тайлакова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Как выяснило следствие, в 2015 году чиновник сдал в аренду одному из дачных обществ на берегу Оби большой участок земли.

«Установлено, что в ноябре 2015 года глава посёлка вопреки действовавшему земельному законодательству без проведения конкурса передал одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет земельный участок площадью более 30 гектаров, расположенный в прибрежной зоне реки Оби. Впоследствии чиновник в марте 2016 года часть земли площадью свыше 14 гектаров передал этой некоммерческой организации бесплатно в собственность. Кадастровая стоимость незаконно отчуждённых земельных участков составила 61 миллион рублей», – добавили в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сейчас Тайлакова подозревают в превышении должностных полномочий – ему грозит до 7 лет лишения свободы. Прокуратура Новосибирской области взяла уголовное дело в отношении чиновника на контроль.

Напомним, в конце октября в Новосибирской области наказали 35 чиновников за коррупцию.