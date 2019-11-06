Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

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Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублейРубрика: общество
11.11.2019 12:06
Фото с сайта Колыванского краеведческого музея
В 2015 году чиновник подарил некоммерческой организации в Оби более 30 гектаров земли; возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
В отношении бывшего главы Колыванского района Владимира Тайлакова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Как выяснило следствие, в 2015 году чиновник сдал в аренду одному из дачных обществ на берегу Оби большой участок земли.
«Установлено, что в ноябре 2015 года глава посёлка вопреки действовавшему земельному законодательству без проведения конкурса передал одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет земельный участок площадью более 30 гектаров, расположенный в прибрежной зоне реки Оби. Впоследствии чиновник в марте 2016 года часть земли площадью свыше 14 гектаров передал этой некоммерческой организации бесплатно в собственность. Кадастровая стоимость незаконно отчуждённых земельных участков составила 61 миллион рублей», – добавили в прокуратуре.
По результатам прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сейчас Тайлакова подозревают в превышении должностных полномочий – ему грозит до 7 лет лишения свободы. Прокуратура Новосибирской области взяла уголовное дело в отношении чиновника на контроль.
Напомним, в конце октября в Новосибирской области наказали 35 чиновников за коррупцию.
Эмиль Фукс
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