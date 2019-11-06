«Это трындец!»: гололёд превратил улицы Новосибирска в каток

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Погода преподнесла неожиданный сюрприз жителям города. Люди вынуждены передвигаться маленькими шажочками и обходить стороной крутые лестницы. Корреспондент Сиб.фм решил на себе проверить опасность новосибирских улиц и, рискнув здоровьем, отправился проверять лёд на прочность.

Сегодня утром новосибирцы очень часто вспоминали знаменитую фразу из фильма «Бриллиантовая рука»: «Чёрт побери!». Близкое знакомство со льдом в сезон уличных травм – дело обычное, однако пострадавшим от этого вряд ли становится легче.

В минздраве Новосибирской области Сиб.фм рассказали, что более 90 человек обратились в травмпункты после падений на улицах. Из них только 84 травмированных (включая пятерых детей) пришлись на столицу Сибири.

«И это только за два выходных дня – 9 и 10 ноября», – отметили в министерстве.

«Это просто невыносимо»

Моё внимание привлекает старушка, которая осторожно передвигается по скользкому тротуару с помощью трости. Только нащупав точку опоры деревянной палкой, она решается сделать очередной шаг. Догнать её не составляет труда. Валентина Васильевна поделилась, что приобрела этот нехитрый инструмент поддержки после предыдущей волны заморозков:

«Это просто невыносимо. Виноваты во всём начальники и дворники, которые не убирают улицы. Вам, молодым хорошо, здоровье крепкое. А мне восьмой десяток уже пошёл. Теперь приходится с палкой этой дурацкой ходить, а иначе снова упаду. Все мои знакомые сейчас с такими ходят. Невыносимо», – жалуется пожилая леди.

Гололёд представляет опасность не только для бабушек и дедушек. Молодые и здоровые люди так же не застрахованы от падений и травм. Людей, имеющих печальный опыт, видно сразу. Даже на небольшой лестнице они спускаются аккуратно, держась за холодные перила:

«Сегодня ещё не падал. Но поскользнулся прошлой зимой. Опаздывал на пары в университете, бежал по льду. Поскользнулся и упал. Люди проходили мимо, даже не помогли встать. Дошёл до вуза, зашёл в кабинет, начал писать самостоятельную, и вдруг кровь начала капать на тетрадь. Медпункта нет, позвонил родителям: забрали и повезли в больницу. Там мне зашили бровь. Оказалось, что ещё кость треснула. Перелом скуловой кости, вроде. Пришлось неделю в больнице проваляться, хотели операцию делать. После этого как-то осторожнее передвигаюсь, когда скользко», – рассказывает неудачливый студент Аркадий.

После такой истории хочется вернуться домой и больше не выходить никуда до наступления лета. Стоя, как вкопанный, и боясь пошевелиться на скользком тротуаре, продолжаю опрашивать проходящих мимо людей. Внезапно останавливается женщина с ребёнком: по взгляду видно, что говорить будет о наболевшем:

«Живём в самом центре города, и никто не заботится о том, чтобы привести улицы в порядок. Вчера вечером площадь Ленина в каток превратилась. Это же трындец просто. Я распласталась посреди дороги. Специально купила обувь, которая не скользит. Кучу денег отдала, но даже это не помогает. Теперь страшно дочку в школу отпускать, вдруг что по дороге случится. Может, пожаловаться куда-то?» – заканчивает разгневанная сибирячка.

«Просят много, а дают мало»

Что делать, если вы всё-таки не смогли уберечь себя и поскользнулись на улице? Есть ли шанс получить компенсацию? С этими «скользкими» вопросами отправляемся к юристу Екатерине Владимировой.

«Прежде всего надо узнать, кому принадлежит территория, на которой вы поскользнулись. Если частный дом – идём выяснять отношения с владельцем, если это обычный многоквартирный дом – с вопросами к управляющей компании, которая должна была посыпать песком улицу. Если территория принадлежит городу, то в мэрию.

Сохраняйте все чеки и квитанции за лекарства и лечение. И снимайте на фото и видео место, где поскользнулись. Так доказать потом легче будет.

В такой ситуации полагается возмещение морального вреда, компенсация лечения и реабилитации и возврат средств, потраченных на адвоката, если дело дошло до суда. Обычно люди просят очень много денег на это всё, редко они получают столько. Получают мало, в основном», – отметила Екатерина.

Что делает мэрия?

Многие новосибирцы жалуются, что городские власти ничего не делают. А дорожники тем временем уже начали обрабатывать улицы отсевом горных пород и химическими «революционными» реагентами.

«Заготовлена смесь из отсева горных пород – 81 тысяча тонн (из планируемых 90 тысяч тонн), а также твёрдый реагент «Бионорд» – 3 тысячи тонн, который хорошо зарекомендовал себя в прошлом году при самых низких температурах. Кроме того, впервые планируется применить жидкий двухфазный реагент», – отметили в пресс-центре мэрии.

Всего чистить и обрабатывать дороги этой зимой будут почти 500 специальных машин.

Судя по тому, что увидел корреспондент Сиб.фм, большая часть антигололёдных смесей попадает на дорогу – и она весьма хорошо справляется со своей задачей. А вот для многих тротуаров песка или гранитной крошки явно пожалели.

Вопрос дня: миссия невыполнима или как сделать обувь нескользкой?

Избежать травм на улице в такую погоду очень сложно, но всё же возможно. Редакция Сиб.фм собрала вместе несколько советов, чтобы вы обезопасили себя и близких.

Старайтесь выбирать натуральные материалы подошвы.

Наклейте на подошву пластырь, кусочки войлока или крупнозернистую наждачную бумагу.

Можно натереть подошву мелкозернистой наждачной бумагой.

Совет для экстремалов: попробуйте надеть поверх обуви носки. Говорят, помогает.

Также можно обратиться за помощью в обувную мастерскую, где к вашим ботинкам прибьют металлические набойки.

Напомним, 18 октября стало известно, что бороться с гололёдом в Новосибирске будут по-новому.