Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

Фото предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Новосибирской области

Министр здравоохранения Новосибирска принял участие в «Субботнике здоровья» вместе с сотнями других пациентов; в поликлинике главного медика региона не сразу узнали.

Несколько тысяч новосибирцев прошли медосмотр в рамках единого дня диспансеризации – «Субботника здоровья» 9 ноября. Во все поликлиники региона даже к узким специалистам можно было попасть без записи и талонов. Об этом сообщается на сайте областного минздрава.

В ведомстве отметили, что к общерегиональной акции присоединился и министр здравоохранения области Константин Хальзов.

«Он пришёл в поликлинику № 16 без предупреждения, как обычный пациент, чтобы пройти медосмотр и заодно посмотреть, как там идёт "Субботник здоровья"», – рассказали в пресс-службе. Там также добавили, что ко всем специалистам министр проходил в порядке общей очереди.

«В некоторых кабинетах министра здравоохранения Новосибирской области сотрудники поликлиники не узнали или узнали не сразу. А пациентка у кабинета флюорографии даже не догадалась, кто пропустил её без очереди. Это очень помогло объективно оценить процесс», – говорится на сайте минздрава.

По словам Хальзова, на все процедуры ушло 56 минут. Он также оценил «душевность и высокую организованность процесса», а также посоветовал новосибирцам, не успевшим пойти диспансеризацию, проверить здоровье в любую другую субботу либо в будний день, тем более что в этом году поликлиники специально продлили время работы профилактических кабинетов до восьми вечера.

Отметим, что во время «Субботника здоровья» пациенты могли измерить вес, рост, артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь, сделать флюорографическое исследование, записать ЭКГ. После консультации терапевта новосибирцы попадали на приём к узким специалистам – лору, хирургу, онкологу, акушер-гинекологу, неврологу, кардиологу, гастроэнтерологу.

Напомним, накануне Сиб.фм сообщал о запланированном в Новосибирской области «Субботнике здоровья».