Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

Лента новостейПредложить новость
В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии
С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы
Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлиникеРубрика: общество
11.11.2019 13:44
Фото предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Новосибирской области
Министр здравоохранения Новосибирска принял участие в «Субботнике здоровья» вместе с сотнями других пациентов; в поликлинике главного медика региона не сразу узнали.
Несколько тысяч новосибирцев прошли медосмотр в рамках единого дня диспансеризации – «Субботника здоровья» 9 ноября. Во все поликлиники региона даже к узким специалистам можно было попасть без записи и талонов. Об этом сообщается на сайте областного минздрава.
В ведомстве отметили, что к общерегиональной акции присоединился и министр здравоохранения области Константин Хальзов.
«Он пришёл в поликлинику № 16 без предупреждения, как обычный пациент, чтобы пройти медосмотр и заодно посмотреть, как там идёт "Субботник здоровья"», – рассказали в пресс-службе. Там также добавили, что ко всем специалистам министр проходил в порядке общей очереди.
«В некоторых кабинетах министра здравоохранения Новосибирской области сотрудники поликлиники не узнали или узнали не сразу. А пациентка у кабинета флюорографии даже не догадалась, кто пропустил её без очереди. Это очень помогло объективно оценить процесс», – говорится на сайте минздрава.
По словам Хальзова, на все процедуры ушло 56 минут. Он также оценил «душевность и высокую организованность процесса», а также посоветовал новосибирцам, не успевшим пойти диспансеризацию, проверить здоровье в любую другую субботу либо в будний день, тем более что в этом году поликлиники специально продлили время работы профилактических кабинетов до восьми вечера.
Отметим, что во время «Субботника здоровья» пациенты могли измерить вес, рост, артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь, сделать флюорографическое исследование, записать ЭКГ. После консультации терапевта новосибирцы попадали на приём к узким специалистам – лору, хирургу, онкологу, акушер-гинекологу, неврологу, кардиологу, гастроэнтерологу.
Напомним, накануне Сиб.фм сообщал о запланированном в Новосибирской области «Субботнике здоровья».
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии
С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы
Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное