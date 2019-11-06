Гость сжёг гостеприимного хозяина в Новосибирской области

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Гость сжёг гостеприимного хозяина в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
11.11.2019 16:46
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
После тушения пожара в частном доме Искитима обнаружили труп хозяина; выяснилось, что мужчина погиб не в огне.
Ранним утром в субботу 8 ноября в Искитиме сотрудники МЧС выехали на вызов – горел частный дом на улице Джамбула. После того как пламя удалось потушить, спасатели нашли труп 43-летнего хозяина жилища.
Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять – мужчина умер до начала пожара.
Уже позже правоохранители, восстанавливая цепочку событий, выяснили, что в доме было застолье. В ночь на 7 ноября хозяин дома принимал гостей. В какой-то момент разошлись все, кроме одного – 27-летнего родственника. По неустановленной причине между мужчинами вспыхнула ссора. Более зрелый оппонент в ходе перебранки получил несколько ножевых ранений и умер.
Гость скинул труп в погреб дома и продолжил отдыхать. Позже, он решил, что замести следы преступления нужно основательно, и утром 8 ноября поджёг дом.
Далеко уйти после пожара преступник не смог – его быстро вычислили и задержали. Сейчас он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 31 октября сообщалось, как в Омске во время застолья погиб «лжеотец».
Алёна Коврова
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