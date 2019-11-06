ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров

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ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
12.11.2019 07:41
Фото с сайта ХК «Сибирь»
«Сибирь» встретится с ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры на стороне «Локомотива».
Хоккейная «Сибирь» продолжает выездную серию матчей после длительного перерыва. Очередная встреча пройдёт в Ярославле против местного «Локомотива». Матч начнётся в 22:00 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте телеканала ОТС.
Последний матч «Сибири» в октябре завершился поражением. Новосибирцы уступили магнитогорскому «Металлургу». До поражения «Магнитке» сибиряки выиграли шесть матчей подряд. Серия уверенных побед позволила «Сибири» закрепиться на пятом месте турнирной таблицы, несмотря на неудачное выступление в Магнитогорске.
Сейчас у новосибирцев на счету 32 очка после 23 игр. Сибиряки отстают на два очка от «Авангарда» и «Витязя», однако в запасе у них ещё две игры. «Локомотив» расположился на 18-й строчке – у ярославской команды 24 очка.
Букмекерские конторы склоняются к победе «Локомотива», несмотря на более уверенную статистику сибиряков. Коэффициент на победу «Локомотива» – 2.2 против 3 у «Сибири».
Напомним, 3 ноября «Сибирь» проиграла «Металлургу».
Эмиль Фукс
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