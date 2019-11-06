К «НЭВЗ-Керамикс» подали ещё один иск о банкротстве

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К «НЭВЗ-Керамикс» подали ещё один иск о банкротствеРубрика: экономика, общество
11.11.2019 19:25
ФОТО С САЙТА «РОСНАНО»
В Арбитражный суд обратилась компания "Сибирьлифтремонт"; сумма иска — более 300 тысяч рублей.
С требованием признать банкротом "НЭВЗ-керамикс" в Арбитражный суд обратилось производственное объединение "Сибирьлифтремонт". Об этом стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Новосибирской области. Компания подала иск о банкротстве на сумму более 300 тысяч рублей.
Как сообщили представители "Сибирьлифтремонта" изданию РБК, иск связан с задолженностью за обслуживание лифтового оборудования. Истец выиграл суд у "НЭВЗ-керамикс" ещё в начале года, однако компания не исполнила решение суда о взыскании задолженности.
В отношении холдинга "НЭВЗ-союз" в июне текущего года иск подала налоговая Новосибирска. Группу компаний могли признать банкротом из-за задолженности, превышающей 62 миллиона рублей.
Напомним, 1 октября "РОСНАНО" заявило о покупке контрольного пакета акций "НЭВЗ-керамикс".
Эмиль Фукс
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