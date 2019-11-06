«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Товары в магазине не всегда безопасны для здоровья, порой в них можно найти нечто, поражающее воображение.

Жительница Новосибирска купила в магазине сок для своего ребёнка, но ужаснулась, обнаружив там на дне странный объект. Об этом она сообщила на странице «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Купили ребёнку сок, а на дне вот это... покупали в Магните, это что?» – пишет удивлённая женщина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Пользователи сети не смогли определить, что же изображено на фото:

«Это мякоть фруктов»;

«Кишки какие-то»;

«Судя по фото, плесень».

Напомним, 31 октября девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях.