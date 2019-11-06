«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

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«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском сокеРубрика: общество
11.11.2019 09:51
фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Товары в магазине не всегда безопасны для здоровья, порой в них можно найти нечто, поражающее воображение.
Жительница Новосибирска купила в магазине сок для своего ребёнка, но ужаснулась, обнаружив там на дне странный объект. Об этом она сообщила на странице «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Купили ребёнку сок, а на дне вот это... покупали в Магните, это что?» – пишет удивлённая женщина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
Пользователи сети не смогли определить, что же изображено на фото:
«Это мякоть фруктов»;
«Кишки какие-то»;
«Судя по фото, плесень».
Напомним, 31 октября девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях.
Никита Минин
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