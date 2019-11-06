Лайфхак дня: как правильно падать на гололёде

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Десятки новосибирцев оказались жертвами гололёда: в минувшие выходные – 9 и 10 ноября – в травмпункты обратились 98 человек, в том числе пятеро детей; у всех – травмы, вызванные падением на скользкой поверхности, проще говоря, – на обледенелых дорогах, тротуарах и лестницах.

Несколькими неделями раньше Сиб.фм рассказывал, как выбрать обувь с нескользящей подошвой – это главное средство защиты в условиях агрессивной городской среды. Теперь – парочка советов для тех, кто пренебрёг переобуванием. Если уж случилось упасть, предлагаем понять, как приземлиться с минимальными повреждениями.

Первое и главное правило при ходьбе по льду – не спешить.

Перемещаться нужно медленно, слегка наклонив корпус вперёд, а ноги согнув в коленях. Желательно не прятать руки в карманы, потому что именно руки помогут в «скользкой ситуации» удержать равновесие.

Если же сохранить баланс не удалось, нужно постараться правильно упасть.

Травматологи, например, рекомендуют во время падения на спину прижимать подбородок к груди – это поможет не удариться затылком о землю. Кроме того, необходимо сгруппироваться. Голову – втянуть, руки прижать в корпусу и согнуть колени.

Интуитивное стремление выставить руки вперёд при падении – чревато серьёзными травмами: кости предплечий или кистей очень хрупкие. Поэтому стремитесь, чтобы руки при «приземлении» пружинили.

Ещё одна рекомендация: в процессе падения повернитесь таким образом, чтобы упасть на бок. Также очень желательно напрячь все группы мышц – это убережёт кости, суставы и внутренние органы от переломов, вывихов и ушибов.

Напомним, 11 ноября Сиб.фм рассказал о ситуации с гололёдом на центральных улицах сибирской столицы.