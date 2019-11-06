Лайфхак дня: как правильно падать на гололёде

Лента новостейПредложить новость
Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки
После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»
Рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска – как он там оказался?
Плотный туман и гололёд спровоцировали пробки на дорогах Новосибирска
"Коллекционер мусора": житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку
Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске
Стала известна полная программа визита Дмитрия Медведева в Новосибирск
ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров
Впридачу к пледу и какао: топ-5 самых продаваемых книг в Новосибирске
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Лайфхак дня: как правильно падать на гололёдеРубрика: общество
12.11.2019 06:40
фото с сайта pixabay.com
Десятки новосибирцев оказались жертвами гололёда: в минувшие выходные – 9 и 10 ноября – в травмпункты обратились 98 человек, в том числе пятеро детей; у всех – травмы, вызванные падением на скользкой поверхности, проще говоря, – на обледенелых дорогах, тротуарах и лестницах.
Несколькими неделями раньше Сиб.фм рассказывал, как выбрать обувь с нескользящей подошвой – это главное средство защиты в условиях агрессивной городской среды. Теперь – парочка советов для тех, кто пренебрёг переобуванием. Если уж случилось упасть, предлагаем понять, как приземлиться с минимальными повреждениями.
Первое и главное правило при ходьбе по льду – не спешить.
Перемещаться нужно медленно, слегка наклонив корпус вперёд, а ноги согнув в коленях. Желательно не прятать руки в карманы, потому что именно руки помогут в «скользкой ситуации» удержать равновесие.
Если же сохранить баланс не удалось, нужно постараться правильно упасть.
Травматологи, например, рекомендуют во время падения на спину прижимать подбородок к груди – это поможет не удариться затылком о землю. Кроме того, необходимо сгруппироваться. Голову – втянуть, руки прижать в корпусу и согнуть колени.
Интуитивное стремление выставить руки вперёд при падении – чревато серьёзными травмами: кости предплечий или кистей очень хрупкие. Поэтому стремитесь, чтобы руки при «приземлении» пружинили.
Ещё одна рекомендация: в процессе падения повернитесь таким образом, чтобы упасть на бок. Также очень желательно напрячь все группы мышц – это убережёт кости, суставы и внутренние органы от переломов, вывихов и ушибов.
Напомним, 11 ноября Сиб.фм рассказал о ситуации с гололёдом на центральных улицах сибирской столицы.
Мария Машанова
Комментарии
может просто убирать тротуары вовремя!?
Лента новостей
Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки
После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»
Рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска – как он там оказался?
Плотный туман и гололёд спровоцировали пробки на дорогах Новосибирска
"Коллекционер мусора": житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку
Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске
Стала известна полная программа визита Дмитрия Медведева в Новосибирск
ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров
Впридачу к пледу и какао: топ-5 самых продаваемых книг в Новосибирске
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное