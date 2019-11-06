Мохнатый пациент: в Новосибирск для обследования привезли носуху

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Мохнатый пациент: в Новосибирск для обследования привезли носухуРубрика: общество
11.11.2019 10:48
фото клиники «Бэст» в Instagram
Животное прибыло из красноярского зоопарка «Роев Ручей»; мохнатому зверьку уже провели МРТ.
Из Красноярска в Новосибирск привезли для обследования носуху из красноярского парка флоры и фауны. Об этом в Instagram сообщила ветеринарная клиника «Бэст»:
«А еще к нам приезжала носуха из зоопарка Роев Ручей города Красноярска для прохождения Кт и Мрт диагностики», – рассказали в организации (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Носухи, или коати – род небольших млекопитающих семейства енотовых, распространённых на обоих американских континентах. Обитают они в основном в тропических лесах, однако встречаются и на краю пустынь. Носухи всеядны, но предпочитают мясную пищу.
Напомним, 9 ноября в Новосибирск на лечение приехал пингвин из Красноярска.
Никита Минин
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Лента новостей
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