Мохнатый пациент: в Новосибирск для обследования привезли носуху

фото клиники «Бэст» в Instagram

Животное прибыло из красноярского зоопарка «Роев Ручей»; мохнатому зверьку уже провели МРТ.

Из Красноярска в Новосибирск привезли для обследования носуху из красноярского парка флоры и фауны. Об этом в Instagram сообщила ветеринарная клиника «Бэст»:

«А еще к нам приезжала носуха из зоопарка Роев Ручей города Красноярска для прохождения Кт и Мрт диагностики», – рассказали в организации (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Носухи, или коати – род небольших млекопитающих семейства енотовых, распространённых на обоих американских континентах. Обитают они в основном в тропических лесах, однако встречаются и на краю пустынь. Носухи всеядны, но предпочитают мясную пищу.

Напомним, 9 ноября в Новосибирск на лечение приехал пингвин из Красноярска.