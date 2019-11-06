Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

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Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступкаРубрика: проиcшествия
11.11.2019 18:32
Фото с телеграм-канала Mash
Жительница Москвы выпала с двумя детьми из окна; супруг погибшей предполагает, что причина в послеродовой депрессии.
Женщина выпала из окна с двумя младенцами сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Пострадавшая погибла на месте от полученных травм вместе с 9-месячной дочерью. Её младший ребёнок находится в реанимации.
Супруг погибшей женщины сообщил, что его жена страдала послеродовой депрессией.
"Людмила начала задумываться о жизни после рождения дочери весной 2019 года. В последнее время она стала часто обращаться к педиатру в связи с разными недомоганиями детей", — передаёт слова мужчины телеграм-канал Mash.
Известно, что перед смертью женщина четыре раза вызывала бригаду скорой помощи. Когда медики приехали на вызов после четвёртого звонка, жительница Москвы была уже мертва.
Напомним, 8 ноября житель Новосибирской области убил своего знакомого и сжёг его тело.
Эмиль Фукс
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