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Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

Рубрика: проиcшествия

11.11.2019 18:32

Фото с телеграм-канала Mash

Жительница Москвы выпала с двумя детьми из окна; супруг погибшей предполагает, что причина в послеродовой депрессии.

Женщина выпала из окна с двумя младенцами сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Пострадавшая погибла на месте от полученных травм вместе с 9-месячной дочерью. Её младший ребёнок находится в реанимации. 

Супруг погибшей женщины сообщил, что его жена страдала послеродовой депрессией. 

"Людмила начала задумываться о жизни после рождения дочери весной 2019 года. В последнее время она стала часто обращаться к педиатру в связи с разными недомоганиями детей", — передаёт слова мужчины телеграм-канал Mash.

Известно, что перед смертью женщина четыре раза вызывала бригаду скорой помощи. Когда медики приехали на вызов после четвёртого звонка, жительница Москвы была уже мертва. 

Напомним, 8 ноября житель Новосибирской области убил своего знакомого и сжёг его тело.

 

Эмиль Фукс

Теги: Москва

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Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

сегодня 18:32 Хроника 0 Коммент.

Власти Новосибирска заказали три новогодние ёлки с игрушками за 2,5 миллиона рублей

сегодня 18:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились маленькие обезьянки

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск

сегодня 17:46 Политика 0 Коммент.

Дороги и проекты благоустройства Новосибирской области получат дополнительное финансирование

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

«Вторая пара за месяц»: в новосибирской школе воруют обувь

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Гость сжёг гостеприимного хозяина в Новосибирской области

сегодня 16:46 Хроника 0 Коммент.

Артисты из Оренбурга покажут в Новосибирске «Кошкин дом»

сегодня 16:13 Афиша 0 Коммент.

Подросток с родинкой над бровью без вести пропал в Новосибирске

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

«Это трындец!»: гололёд превратил улицы Новосибирска в каток

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

«Экология-Новосибирск» предлагает корректировать начисления за вывоз мусора через интернет

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирска в ноябре будут проверять на ВИЧ

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы из Новосибирска

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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