Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

Фото с телеграм-канала Mash

Жительница Москвы выпала с двумя детьми из окна; супруг погибшей предполагает, что причина в послеродовой депрессии.

Женщина выпала из окна с двумя младенцами сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Пострадавшая погибла на месте от полученных травм вместе с 9-месячной дочерью. Её младший ребёнок находится в реанимации.

Супруг погибшей женщины сообщил, что его жена страдала послеродовой депрессией.

"Людмила начала задумываться о жизни после рождения дочери весной 2019 года. В последнее время она стала часто обращаться к педиатру в связи с разными недомоганиями детей", — передаёт слова мужчины телеграм-канал Mash.

Известно, что перед смертью женщина четыре раза вызывала бригаду скорой помощи. Когда медики приехали на вызов после четвёртого звонка, жительница Москвы была уже мертва.

Напомним, 8 ноября житель Новосибирской области убил своего знакомого и сжёг его тело.