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Новосибирск: события 12 ноября

Рубрика: общество

12.11.2019 06:01

фото с сайта pixabay.com

Наступивший вторник – из разряда дней с плотной событийной повесткой. Сиб.фм традиционно рассказывает о самых главных мероприятиях, чтобы читатели ничего не пропустили. 

Стела памяти 

Сегодня на Заельцовском кладбище откроют стелу архитектору Борису Александровичу Гордееву – одному из основоположников стиля конструктивизм в Новосибирске.

В столице Сибири Гордеев жил с 1928 по 1943 год. За это время он разработал и реализовать проекты, которые определили облик Новосибирска на десятилетия вперед.

В частности, Гордеев стал главным архитектором строительства Дома науки и культуры – ныне это театр оперы и балета.

По проектам Гордеева и группы его коллег строились самые известные здания города – Дом с часами, жилой комплекс кооператива «Кузбассуголь», Крайисполком и железнодорожный вокзал Новосибирска. 

Умер архитектор 7 мая 1943 года. Место его захоронения было утеряно. Имя Бориса Александровича на многие годы было практически забыто. Открытие памятного знака восполнит эту несправедливость и вернёт Новосибирску имя замечательного архитектора, мастера эпохи конструктивизма. 

Открытие стелы пройдёт в 11:00 на Заельцовском кладбище Новосибирска в квартале 28-29. 

Гибкость в «Армаде»

Сегодня министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов даст старт торжественному мероприятию, посвящённому 70-летию новосибирской художественной гимнастики. 

В рамках торжественного мероприятия состоится масштабный гала-концерт с участием художественных гимнасток Новосибирской области, которые выступят с показательными номерами. Также состоится церемония награждения спортсменов, тренеров, ветеранов спорта.

Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе «Армада» (посёлок Краснообск, улица Восточная, 29). Начало в 15:00.

Больше, чем библиотека 

Сегодня в Новосибирской области откроется первая модернизированная модельная библиотека. В торжественной церемонии примет участие заместитель губернатора  Сергей Нелюбов.

Модернизированные модельные библиотеки открываются в районах Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура» при поддержке регионального министерства культуры. Модернизация включает в себя капитальный и текущий ремонт помещений, обновление дизайна, пополнение книжных фондов, приобретение современного оборудования, в том числе – оборудования виртуальной реальности (шлемы, очки), интерактивных столов и песочниц.

Посетители библиотеки могут комфортно провести время в зонах тихого чтения и интеллект-купе, стать участниками разнообразных культурных мероприятий.

Для детей оборудована площадка с тёплым полом для игр и общения.

Мероприятие пройдёт в Криводановской сельской библиотеке имени А. Кухно (Новосибирский район, село Криводановка, улица Садовая, 26в). Начало в 14:00.

Пироги с черёмухой и колбаса с чесноком 

Вторая городская социальная продовольственная ярмарка продолжает работу в Новосибирске. 12 ноября здесь можно будет со скидками приобрести рулет «Деревенский», колбасу «Чесночную», манты «Моршанские»), а также плюшки с творогом и корицей, пироги с черёмухой.

Ярмарка на улице Петухова, 69 работает ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 10:00 до 19:00.

Мария Машанова

Теги: события Новосибирск

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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