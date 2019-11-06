Новосибирск стал одним из самых «умных» городов России

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Рейтинг основывается на уровне развития науки и технологий; столица Сибири разместилась на третьей строчке.

Новосибирск оказался в рейтинге «умных» городов России с самым высоким уровнем развития науки и технологий. Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru поместили его на третью строчку: столица Сибири набрала 12,5 % голосов опроса в социальных сетях.

«Санкт-Петербург и Москва лидируют по уровню развития науки. Столица на Неве набрала 29,17 % голосов, и столица на Москве-реке – 22,22 %», – отметили в организации.

Из сибирских городов в рейтинг попал ещё Красноярск: он оказался на девятой строчке.

Напомним, 10 ноября Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди.