Новосибирск стал одним из самых «умных» городов России

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Новосибирск стал одним из самых «умных» городов РоссииРубрика: общество
11.11.2019 10:27
фото с сайта pixabay.com
Рейтинг основывается на уровне развития науки и технологий; столица Сибири разместилась на третьей строчке.
Новосибирск оказался в рейтинге «умных» городов России с самым высоким уровнем развития науки и технологий. Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru поместили его на третью строчку: столица Сибири набрала 12,5 % голосов опроса в социальных сетях.
«Санкт-Петербург и Москва лидируют по уровню развития науки. Столица на Неве набрала 29,17 % голосов, и столица на Москве-реке – 22,22 %», – отметили в организации.
Из сибирских городов в рейтинг попал ещё Красноярск: он оказался на девятой строчке.
Напомним, 10 ноября Омск назвали «жутким» городом, откуда бегут люди.
Никита Минин
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Лента новостей
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
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