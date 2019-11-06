Новосибирский врач рассказал, как сохранить зрение после 50 лет

Фото предоставлено клиникой «Эксимер»

От катаракты могут ослепнуть 45 % пожилых людей, многие из них даже не подозревают об этом.

Две трети пациентов глазных стационаров госпитализированы по причине катаракты. Врачи ставят этот страшный диагноз 60-90 % пациентов, достигших 60-летнего возраста. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» Владимир Кашников.

«Мы хотели бы верить, что с развитием технологий людей, страдающих глазными заболеваниями, становится меньше, но со статистикой не поспоришь. Средний "возраст" катаракты стремительно уменьшается, как говорят в народе, "катаракта молодеет". О причинах судить сложно, мир меняется, как меняется и образ жизни, общее состояние здоровья людей, экологическая обстановка в целом.

Пожилые люди не обращают внимания на ухудшение зрения, списывая это на возрастную дальнозоркость. Часто они и вовсе не могут самостоятельно обратиться к врачу, а беспокоить детей и внуков "из-за ерунды" не хотят, думая, что просто нужно купить очки посильнее.

Такая ситуация, увы, может привести к фатальным последствиям. Катаракта опасна осложнениями, и самое распространенное из них – вторичная глаукома. При катаракте поражается хрусталик: он мутнеет и увеличивается в размерах, из-за этого повышается внутриглазное давление и развивается глаукома. Без лечения заболевание ведет к повреждению зрительного нерва и полной необратимой потере зрения», – говорит врач.

«Те, кто пытается лечиться самостоятельно или полагается на народные средства, может быть и не навредят, но в любом случае зря потеряют драгоценное время. Единственный эффективный способ лечения катаракты – это хирургическое удаление помутневшего хрусталика и замена его на интраокулярную линзу. Коллеги по всему миру и мы в Новосибирске успешно проводим такие операции уже более 15 лет.

Процедура легко переносится пожилыми пациентами, потому что проводится под местной капельной анестезией через отверстие всего 1,8 миллиметра, занимает 10-15 минут и не требует наложения швов. Хорошо видеть пациент начинает уже через несколько часов после операции, поэтому в этот же день может поехать домой. Восстановительный период длится около недели, мы рекомендуем на это время ограничить физические нагрузки и избегать перепадов давления. В остальном пациент сразу возвращается к привычному образу жизни – может читать, писать и даже смотреть телевизор», – рассказывает Владимир Васильевич.

Сейчас технологии позволяют проводить операцию по удалению катаракты с максимальным комфортом для пациента и без необходимости оставаться в стационаре, поэтому не стоит бояться и откладывать визит в клинику. Ведь чем раньше поставлен диагноз, тем меньше риски развития опасных осложнений.

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