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Новосибирский врач рассказал, как сохранить зрение после 50 лет

Рубрика: общество

12.11.2019 09:00

Фото предоставлено клиникой «Эксимер»

От катаракты могут ослепнуть 45 % пожилых людей, многие из них даже не подозревают об этом.

Две трети пациентов глазных стационаров госпитализированы по причине катаракты. Врачи ставят этот страшный диагноз 60-90 % пациентов, достигших 60-летнего возраста. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» Владимир Кашников.

«Мы хотели бы верить, что с развитием технологий людей, страдающих глазными заболеваниями, становится меньше, но со статистикой не поспоришь. Средний "возраст" катаракты стремительно уменьшается, как говорят в народе, "катаракта молодеет". О причинах судить сложно, мир меняется, как меняется и образ жизни, общее состояние здоровья людей, экологическая обстановка в целом.

Пожилые люди не обращают внимания на ухудшение зрения, списывая это на возрастную дальнозоркость. Часто они и вовсе не могут самостоятельно обратиться к врачу, а беспокоить детей и внуков "из-за ерунды" не хотят, думая, что просто нужно купить очки посильнее.

Такая ситуация, увы, может привести к фатальным последствиям. Катаракта опасна осложнениями, и самое распространенное из них – вторичная глаукома. При катаракте поражается хрусталик: он мутнеет и увеличивается в размерах, из-за этого повышается внутриглазное давление и развивается глаукома. Без лечения заболевание ведет к повреждению зрительного нерва и полной необратимой потере зрения», – говорит врач.

«Те, кто пытается лечиться самостоятельно или полагается на народные средства, может быть и не навредят, но в любом случае зря потеряют драгоценное время. Единственный эффективный способ лечения катаракты – это хирургическое удаление помутневшего хрусталика и замена его на интраокулярную линзу. Коллеги по всему миру и мы в Новосибирске успешно проводим такие операции уже более 15 лет.

Процедура легко переносится пожилыми пациентами, потому что проводится под местной капельной анестезией через отверстие всего 1,8 миллиметра, занимает 10-15 минут и не требует наложения швов. Хорошо видеть пациент начинает уже через несколько часов после операции, поэтому в этот же день может поехать домой. Восстановительный период длится около недели, мы рекомендуем на это время ограничить физические нагрузки и избегать перепадов давления. В остальном пациент сразу возвращается к привычному образу жизни – может читать, писать и даже смотреть телевизор», – рассказывает Владимир Васильевич.

Сейчас технологии позволяют проводить операцию по удалению катаракты с максимальным комфортом для пациента и без необходимости оставаться в стационаре, поэтому не стоит бояться и откладывать визит в клинику. Ведь чем раньше поставлен диагноз, тем меньше риски развития опасных осложнений.

Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Новосибирске:

Взрослое отделение:

630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 58.

Детское отделение:

630112, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 57А.

Телефон: +7 (383) 285-55-35

Запись на прием online: nsk.excimerclinic.ru 

 

Анатолий Якимов

Теги: здоровье медицина Новосибирск

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сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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