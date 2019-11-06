«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы из Новосибирска

кадр видео с канала Николая Сальникова в YouTube

Для второклассницы, которую выгнали с чаепития, устроили праздник; обращение любимого певца стало для девочки сюрпризом.

Егор Крид записал видеообращение для обиженной школьницы из Новосибирска. Информация появилась в сообществе MRZLK в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Сиб.фм сообщал, как праздник в детской школе обернулся громким скандалом: второклассницу выгнали с чаепития, поскольку её родители не сдали деньги на сладости. Новосибирские активисты решили устроить для девочки её собственный праздник и собрали на это свыше 20 тысяч рублей. После того как выяснилось, что школьница без ума от творчества Егора Крида, неравнодушные люди нашли способ связаться с певцом и рассказать ему о ситуации. Исполнитель хита «Сердцеедка» не смог присутствовать на празднике лично из-за концертного графика, однако записал для второклассницы милое видео:

«Сегодня ты со своими самыми близкими людьми, и я надеюсь, что они тебя очень крепко и много обнимают. Я услышал про твою историю, и что я хочу тебе сказать – во всём нужно всегда искать плюсы. Вот, допустим, я сейчас записываю тебе видео. И возможно, мы с тобой не познакомились бы, если бы не эта история. Поэтому забей и скажи им спасибо за это. Знаешь, жизнь – бумеранг, и всё, что мы кидаем – то в нас и возвращается. Поэтому не переживай. А на них – пофигу, всё... Обнимаю, целую», – сказал в видеообращении Егор Крид.

Напомним, 7 ноября стало известно, что Егор Крид хочет помочь оскорблённой на чаепитии девочке из Новосибирска.