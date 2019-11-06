Почти сто новосибирцев попали в травмпункт из-за гололёда

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Почти сто новосибирцев попали в травмпункт из-за гололёдаРубрика: общество, проиcшествия
11.11.2019 10:55
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области начался сезон уличных травм, полученных жителями из-за гололёда; в выходные помощь медиков потребовалась почти ста пациентам.
Более 90 человек обратились в травмпункты Новосибирской области после падений на улицах. Из-за перепадов температур тротуары и лестницы оказались затянуты опасной ледяной коркой. Данные о количестве пострадавших сообщили в региональном минздраве.
Как уточнили в ведомстве, основные травмы пришлись на столицу Сибири – здесь за медпомощью обратились 84 человека, в том числе пятеро детей. Остальные жертвы гололёда – из районов области.
«И это только за два выходных дня – 9 и 10 ноября», – добавили в министерстве.
Напомним, в конце октября стало известно о том, что чистить городские улицы от снега и наледи в Новосибирске будут почти 500 единиц техники.
Мария Машанова
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Лента новостей
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