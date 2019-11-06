Подросток с родинкой над бровью без вести пропал в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Юноша 10 ноября вечером ушёл из дома, но обратно так и не вернулся; из особых примет – у мальчика есть родинка над бровью.

Сотрудники полиции и волонтёры разыскивают 17-летнего подростка, местонахождение которого неизвестно с вечера 10 ноября. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Евгений Даттай спортивного телосложения. Его рост примерно 182 сантиметра. Глаза карие, волосы тёмно-русые. Особые приметы: родинка над бровью.

В день исчезновения предположительно был одет в чёрное пальто, коричневый свитер, тёмно-кофейные брюки в клетку и чёрную шапку.

Напомним, 10 ноября полиция объявила в розыск пенсионерку в Новосибирске.