Подрядчик продолжил строительство станции метро "Спортивная"

фото из архива Сиб.фм

Строительство станции местро "Спортивная" продолжается; следующий этап — возведение основных конструкций.

На месте строительства станции метро «Спортивная» завершаются подготовительные работы, об этом рассказал директор новосибирского МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.

В ближайшее время, компания ООО СК «Градопроект», выигравшая аукцион на строительство, приступит к возведению станции, основных её конструкций. Работы должны быть завершены до 30 декабря.

На строительство станции в рамках контракта будет выделено 376 млн. рублей, основная часть финансирование пойдет за счет бюджета области.

Открытие станции "Спортивная" запланировано на начало 2022 года.

Напомним, 30 октября стало известно, кто будет строить станцию метро "Спортивная".