Погода в Новосибирске 12 ноября: снега хватит всем

6 баллов
-10
63.91 70.48
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска – как он там оказался?

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Вахтовик на речной барже в Красноярске зарезал бывшую жену

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Плотный туман и гололёд спровоцировали пробки на дорогах Новосибирска

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Жилые дома и соцобъекты в Бердске оставили без горячей воды

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Водитель бросил разбитую вдребезги машину после ДТП в Новосибирске

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

"Коллекционер мусора": житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

Спасатели рассказали, как распознать опасный тонкий лёд

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Стала известна полная программа визита Дмитрия Медведева в Новосибирск

сегодня 08:10 Политика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

Женщина-цветок прокатилась в новосибирской подземке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 12 ноября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Впридачу к пледу и какао: топ-5 самых продаваемых книг в Новосибирске

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Подрядчик продолжил строительство станции метро «Спортивная»

вчера 20:05 Общество 0 Коммент.

К «НЭВЗ-Керамикс» подали ещё один иск о банкротстве

вчера 19:25 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирск нагрянут 25-градусные морозы

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

вчера 18:32 Хроника 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 12 ноября: снега хватит всем

Рубрика: общество

12.11.2019 07:01

фото с сайта pixabay.com

Вторник, 12 ноября, обещает быть снежным; в течение дня солнце вряд ли покажется из-за туч. 

Пасмурный и снежный день обещают жителям Новосибирска синоптики – осадки начнутся на рассвете и будут укрывать городские тротуары вплоть до вечера. За сутки, по прогнозам, должно выпасть до пяти миллиметров снега. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru. 

Что касается температуры, то ночью столбик термометра опустится до -11 градусов по Цельсию, днём – поднимется до -6.

При этом новосибирцам стоит быть готовыми к неприятному ветру – он хоть и будет южным, однако с порывами до 15 метров в секунду. 

Такой вторник желательно провести за чашкой какао и с хорошей книгой. Тем более, что темнеет на улице рано: 12 ноября солнце скроется за горизонтом уже в 17:30, день станет короче предыдущего на целых 4 минуты. 

 

Мария Машанова

Теги: погода Новосибирск снег

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска – как он там оказался?

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Вахтовик на речной барже в Красноярске зарезал бывшую жену

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Плотный туман и гололёд спровоцировали пробки на дорогах Новосибирска

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Жилые дома и соцобъекты в Бердске оставили без горячей воды

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Водитель бросил разбитую вдребезги машину после ДТП в Новосибирске

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

"Коллекционер мусора": житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

Спасатели рассказали, как распознать опасный тонкий лёд

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Стала известна полная программа визита Дмитрия Медведева в Новосибирск

сегодня 08:10 Политика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

Женщина-цветок прокатилась в новосибирской подземке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 12 ноября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Впридачу к пледу и какао: топ-5 самых продаваемых книг в Новосибирске

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Подрядчик продолжил строительство станции метро «Спортивная»

вчера 20:05 Общество 0 Коммент.

К «НЭВЗ-Керамикс» подали ещё один иск о банкротстве

вчера 19:25 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирск нагрянут 25-градусные морозы

вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

вчера 18:32 Хроника 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирск нагрянут 25-градусные морозы вчера 19:01 Погода в Новосибирске 11 ноября: утренний снежок и пасмурно вчера 07:01 Погода в Новосибирске на выходные: сильный ветер и резкое похолодание до -20 08.11.2019

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площ...

Image

Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щук...

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

«Вернулись советские времена»: Максим Галкин высмеял российскую п...

Image

«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоров...

Image

«Безумное чаепитие»: почему маленький праздник в новосибирской шк...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы...

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Солёную лягушку нашёл в грибах покупатель Новосибирска