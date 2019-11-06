Погода в Новосибирске 12 ноября: снега хватит всем

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Погода в Новосибирске 12 ноября: снега хватит всемРубрика: общество
12.11.2019 07:01
фото с сайта pixabay.com
Вторник, 12 ноября, обещает быть снежным; в течение дня солнце вряд ли покажется из-за туч.
Пасмурный и снежный день обещают жителям Новосибирска синоптики – осадки начнутся на рассвете и будут укрывать городские тротуары вплоть до вечера. За сутки, по прогнозам, должно выпасть до пяти миллиметров снега. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru.
Что касается температуры, то ночью столбик термометра опустится до -11 градусов по Цельсию, днём – поднимется до -6.
При этом новосибирцам стоит быть готовыми к неприятному ветру – он хоть и будет южным, однако с порывами до 15 метров в секунду.
Такой вторник желательно провести за чашкой какао и с хорошей книгой. Тем более, что темнеет на улице рано: 12 ноября солнце скроется за горизонтом уже в 17:30, день станет короче предыдущего на целых 4 минуты.
Мария Машанова
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