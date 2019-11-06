«Полигон смерти»: в воинской части, где застрелили призывника из Новосибирска, погиб ещё один солдат

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«Полигон смерти»: в воинской части, где застрелили призывника из Новосибирска, погиб ещё один солдатРубрика: проиcшествия
11.11.2019 16:35
Фото Артем Геодакян/ТАСС
В одной из воинских частей Бурятии погиб контрактник; в той же части год назад убили солдата-срочника из Новосибирска.
Военнослужащий по контракту погиб в воинской части № 69647 в городе Кяхте республики Бурятия сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает телеканал «Тивиком». В командовании Восточного военного округа предварительно заявили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.
В той же части, где погиб контрактник, год назад произошла другая трагедия с призывником из Новосибирска. В апреле 2018 года на очередных учениях, в которых участвовали и срочники, и контрактники, погиб 20-летний парень из Новосибирска. Выяснилось, что около 22:00 часов военнослужащий по контракту выстрелил в призывника. Обвиняемый тогда заявил, что произошедшее – случайность.
Военную часть № 69647 местные жители прозвали «полигоном смерти» из-за несчастных случаев, которые происходили на её территории. Местное издание Infpol сообщает по меньшей мере о пяти погибших в Кяхте солдатах с 2013 года.
Напомним, срочника, который расстрелял восемь солдат в Забайкалье, отправят на психиатрическую экспертизу в Москву.
Эмиль Фукс
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