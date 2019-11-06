«Полигон смерти»: в воинской части, где застрелили призывника из Новосибирска, погиб ещё один солдат

Фото Артем Геодакян/ТАСС

В одной из воинских частей Бурятии погиб контрактник; в той же части год назад убили солдата-срочника из Новосибирска.

Военнослужащий по контракту погиб в воинской части № 69647 в городе Кяхте республики Бурятия сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает телеканал «Тивиком». В командовании Восточного военного округа предварительно заявили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

В той же части, где погиб контрактник, год назад произошла другая трагедия с призывником из Новосибирска. В апреле 2018 года на очередных учениях, в которых участвовали и срочники, и контрактники, погиб 20-летний парень из Новосибирска. Выяснилось, что около 22:00 часов военнослужащий по контракту выстрелил в призывника. Обвиняемый тогда заявил, что произошедшее – случайность.

Военную часть № 69647 местные жители прозвали «полигоном смерти» из-за несчастных случаев, которые происходили на её территории. Местное издание Infpol сообщает по меньшей мере о пяти погибших в Кяхте солдатах с 2013 года.

Напомним, срочника, который расстрелял восемь солдат в Забайкалье, отправят на психиатрическую экспертизу в Москву.