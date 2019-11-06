Полиция сможет узнать всю личную информацию новосибирцев из смартфонов

фото с сайта pixabay.com

ГУВД разместило заявку на покупку программы «Мобильный криминалист» на сайте госзакупок; программное обеспечение поможет отслеживать хронологию передвижения и просматривать удалённые с телефона данные.

Новосибирская полиция закупит программное обеспечение «Мобильный криминалист» для получения личных данных граждан. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 22 октября.

«Предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения "Мобильный Криминалист" (версия Детектив)" на условиях простой (неисключительной лицензии для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области)», – написано в комментариях к заявке.

Программу «Мобильный криминалист» сейчас используют в Следственном комитете России. Этот софт позволяет отследить хронологию всех действий смартфона, связи между контактами и полный маршрут движения владельца телефона. Получать личную информацию о пользователе можно также из облачных сервисов, с которыми был связан смартфон.

Напомним, в конце октября новосибирские полицейские отчитались о задержании сотни лидеров ОПГ.