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Полиция сможет узнать всю личную информацию новосибирцев из смартфонов

Рубрика: общество

11.11.2019 17:18

фото с сайта pixabay.com

ГУВД разместило заявку на покупку программы «Мобильный криминалист» на сайте госзакупок; программное обеспечение поможет отслеживать хронологию передвижения и просматривать удалённые с телефона данные.

Новосибирская полиция закупит программное обеспечение «Мобильный криминалист» для получения личных данных граждан. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 22 октября. 

«Предоставление неисключительных прав использования программного обеспечения "Мобильный Криминалист" (версия Детектив)" на условиях простой (неисключительной лицензии для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области)», – написано в комментариях к заявке.

Программу «Мобильный криминалист» сейчас используют в Следственном комитете России. Этот софт позволяет отследить хронологию всех действий смартфона, связи между контактами и полный маршрут движения владельца телефона. Получать личную информацию о пользователе можно также из облачных сервисов, с которыми был связан смартфон. 

Напомним, в конце октября новосибирские полицейские отчитались о задержании сотни лидеров ОПГ. 

Эмиль Фукс

Теги: МВД Новосибирск

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сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Гость сжёг гостеприимного хозяина в Новосибирской области

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Артисты из Оренбурга покажут в Новосибирске «Кошкин дом»

сегодня 16:13 Афиша 0 Коммент.

Подросток с родинкой над бровью без вести пропал в Новосибирске

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

«Это трындец!»: гололёд превратил улицы Новосибирска в каток

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

«Экология-Новосибирск» предлагает корректировать начисления за вывоз мусора через интернет

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирска в ноябре будут проверять на ВИЧ

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы из Новосибирска

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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