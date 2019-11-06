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Режиссёр Сергей Афанасьев покинул Новосибирский драматический театрРубрика: общество, культура
11.11.2019 19:41
Фото 2ГИС
Известный новосибирский режиссёр покинул свой пост; причина — в нехватке финансов и отсутствии помещения для Новосибирского драматического театра.
Режиссёр Новосибирского драматического театра Сергей Афанасьев покинул свой пост сегодня, 11 ноября. Как сообщил Афанасьев сайту "Коммерсантъ", он направил заявление мэру Новосибирска и вице-мэру Анне Терешковой.
Известно, что на решение уйти с поста руководителя театра Сергея Афанасьева толкнули финансовые трудности. Как передают "Ведомости Законодательного собрания", здание бывшего кинотеатра "Пионер" выделили для Новосибирского драматического театра. Однако помещение сейчас пустует.
Сергей Афанасьев провёл на посту руководителя Новосибирского драматического театра 24 года. За всё время существования там поставили около 120 спектаклей. Драматический театр работает с 1988 года.
Напомним, 7 ноября в Новосибирске закрылся популярный кинотеатр "Люксор".
Эмиль Фукс
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Режиссёр Сергей Афанасьев покинул Новосибирский драматический театр
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