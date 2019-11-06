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Режиссёр Сергей Афанасьев покинул Новосибирский драматический театр

Рубрика: общество, культура

11.11.2019 19:41

Фото 2ГИС

Известный новосибирский режиссёр покинул свой пост; причина — в нехватке финансов и отсутствии помещения для Новосибирского драматического театра. 

Режиссёр Новосибирского драматического театра Сергей Афанасьев покинул свой пост сегодня, 11 ноября. Как сообщил Афанасьев сайту "Коммерсантъ", он направил заявление мэру Новосибирска и вице-мэру Анне Терешковой. 

Известно, что на решение уйти с поста руководителя театра Сергея Афанасьева толкнули финансовые трудности. Как передают "Ведомости Законодательного собрания", здание бывшего кинотеатра "Пионер" выделили для Новосибирского драматического театра. Однако помещение сейчас пустует. 

Сергей Афанасьев провёл на посту руководителя Новосибирского драматического театра 24 года. За всё время существования там поставили около 120 спектаклей. Драматический театр работает с 1988 года. 

Напомним, 7 ноября в Новосибирске закрылся популярный кинотеатр "Люксор". 

Эмиль Фукс

Теги: мэрия театр Новосибирск

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Подрядчик продолжил строительство станции метро "Спортивная"

сегодня 20:05 Общество 0 Коммент.

Режиссёр Сергей Афанасьев покинул Новосибирский драматический театр

сегодня 19:41 Общество 0 Коммент.

К «НЭВЗ-Керамикс» подали ещё один иск о банкротстве

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В Новосибирск нагрянут 25-градусные морозы

сегодня 19:01 Общество 0 Коммент.

Муж упавшей из окна женщины с двумя детьми назвал причины поступка

сегодня 18:32 Хроника 0 Коммент.

Власти Новосибирска заказали три новогодние ёлки с игрушками за 2,5 миллиона рублей

сегодня 18:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились маленькие обезьянки

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев прилетит в Новосибирск

сегодня 17:46 Политика 0 Коммент.

Дороги и проекты благоустройства Новосибирской области получат дополнительное финансирование

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

«Вторая пара за месяц»: в новосибирской школе воруют обувь

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Гость сжёг гостеприимного хозяина в Новосибирской области

сегодня 16:46 Хроника 0 Коммент.

Артисты из Оренбурга покажут в Новосибирске «Кошкин дом»

сегодня 16:13 Афиша 0 Коммент.

Подросток с родинкой над бровью без вести пропал в Новосибирске

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

«Это трындец!»: гололёд превратил улицы Новосибирска в каток

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

«Экология-Новосибирск» предлагает корректировать начисления за вывоз мусора через интернет

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Жителей Новосибирска в ноябре будут проверять на ВИЧ

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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