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Российские специалисты предлагают инвестировать в домики у моря

Рубрика: бизнес, недвижимость

11.11.2019 14:15

Фотография Елены Темниковой, директора офиса Пхукет, предоставлена компанией CMP realty

Свои апартаменты на берегу тёплого моря в Таиланде и на Бали предлагает сибирская компания; партнёром для инвесторов станет норвежский застройщик.

Сильного игрока выбирать выгодно: имея с ним дело, получаешь доступ к серьёзным партнёрам, эксклюзивам, редким предложениям, связям, опыту и «записной книжке». Всё это превращается в преимущества. Воспользоваться таким предложением сегодня предлагает сибирская компания с международным именем CMP realty, известная в России и в Новосибирске под именем ГЖА.рф

Сотрудничество, по мнению специалистов, открывает новую возможность инвестировать в зарубежную недвижимость с доходом в 9 % годовых. В качестве гарантий предоставляется двойная страховка: за выгоду отвечает CMP realty и новый партнер компании – New Nordic Group.

Норвежская компания New Nordic Group уже 10 лет строит кондоминиумы, виллы и апарт-отели в Таиланде, Камбодже, Индонезии (Бали) и на Филиппинах, а также в 5 странах восточной Африки (общий жилой фонд – 9825 единиц). В компании CMP realty рекомендуют обратить внимание на недвижимость скандинавских партнёров в курортных зонах Таиланда. Используя посредничество CMP realty, вложить средства можно по двум сценариям: Первый – Freehold – близкий к классической схеме покупки апартаментов для тех, кто ориентируется на местном рынке, готов и хочет самостоятельно сдавать квадратные метры в аренду или намерен в них жить.

Второй – Leasehold – в отличие от первого, позволяет заключить с New Nordic контракт о гарантированной доходности с вложенных денег, а по его окончании компания выкупает недвижимость с надбавкой к цене, по которой когда-то продала. Специалисты утверждают, что инвесторы не рискуют ничем. Доход в случае вложения средств не зависит от сезонности, и проценты инвестор получает, даже если квартира стоит без арендатора. Управляющая компания New Nordic снимает с покупателя необходимость приобретать мебель, платить коммунальные услуги – всем этим занимаются специалисты. Схема, на которую предлагают обратить внимание, отработана годами, по ней доступны отзывы и документы. А для инвесторов всегда доступны консультации русскоязычных специалистов.

Сегодня New Nordic Group строит три впечатляющих объекта в Таиланде.

Самый внушительный – это мини-город на 100 апарт-отелей вдоль побережья Сиамского залива между Бангкоком и Хуаином: на участке чуть менее миллиона квадратных метров расположены более пяти тысяч апартаментов. Инвестиции в эти квартиры доступны при вложениях уже от 2,5 миллиона батов или 5,5 млн рублей. В этом случае застройщик даёт рассрочку до 4 лет и возможность пользоваться апартаментами бесплатно 2 недели в году.

Ещё один проект – Samui Lamai и Samui Water World на сказочном тропическом острове Самуи. Стоимость апартаментов здесь начинается от 4 тысяч батов. Инвестору предлагается вложить средства по программе leasehold с последующим выкупом.

Стоит обратить внимание и проект на острове Пхукет – Bangtao Water World. Для покупки недвижимости предлагается оба сценария инвестирования. А стоимость объектов начинается от 3,7 млн батов.

В CMP realty отмечают – предложение подходит для инвесторов любых категорий.

Подобрать варианты, проконсультироваться по инвестициям в тайскую недвижимость можно по телефону в Паттайе +66-94-395-9943.

 

- CMP realty отдел продаж New Nordic Паттайя : +66-62-003-5553 телефон +66-900-4000-52 What’sApp

- CMP realty отдел продаж New Nordic Пхукет : +66 82 414 0100 телефон +66-900-4000-52 What’sApp

- CMP realty отдел продаж New Nordic Новосибирск : 2-333-383 единая справочная +66-900-4000-52 What’sApp

 

Подписывайтесь на наши соцсети:

 instagram.com/cmp_realty/

Алёна Коврова

Теги: иностранцы недвижимость

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Лента новостей

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Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

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Видео: застенчивый енот умилил прохожих в Новокузнецке

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

сегодня 09:51 Общество 0 Коммент.

Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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