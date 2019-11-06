Российские специалисты предлагают инвестировать в домики у моря

Фотография Елены Темниковой, директора офиса Пхукет, предоставлена компанией CMP realty

Свои апартаменты на берегу тёплого моря в Таиланде и на Бали предлагает сибирская компания; партнёром для инвесторов станет норвежский застройщик.

Сильного игрока выбирать выгодно: имея с ним дело, получаешь доступ к серьёзным партнёрам, эксклюзивам, редким предложениям, связям, опыту и «записной книжке». Всё это превращается в преимущества. Воспользоваться таким предложением сегодня предлагает сибирская компания с международным именем CMP realty, известная в России и в Новосибирске под именем ГЖА.рф

Сотрудничество, по мнению специалистов, открывает новую возможность инвестировать в зарубежную недвижимость с доходом в 9 % годовых. В качестве гарантий предоставляется двойная страховка: за выгоду отвечает CMP realty и новый партнер компании – New Nordic Group.

Норвежская компания New Nordic Group уже 10 лет строит кондоминиумы, виллы и апарт-отели в Таиланде, Камбодже, Индонезии (Бали) и на Филиппинах, а также в 5 странах восточной Африки (общий жилой фонд – 9825 единиц). В компании CMP realty рекомендуют обратить внимание на недвижимость скандинавских партнёров в курортных зонах Таиланда. Используя посредничество CMP realty, вложить средства можно по двум сценариям: Первый – Freehold – близкий к классической схеме покупки апартаментов для тех, кто ориентируется на местном рынке, готов и хочет самостоятельно сдавать квадратные метры в аренду или намерен в них жить.

Второй – Leasehold – в отличие от первого, позволяет заключить с New Nordic контракт о гарантированной доходности с вложенных денег, а по его окончании компания выкупает недвижимость с надбавкой к цене, по которой когда-то продала. Специалисты утверждают, что инвесторы не рискуют ничем. Доход в случае вложения средств не зависит от сезонности, и проценты инвестор получает, даже если квартира стоит без арендатора. Управляющая компания New Nordic снимает с покупателя необходимость приобретать мебель, платить коммунальные услуги – всем этим занимаются специалисты. Схема, на которую предлагают обратить внимание, отработана годами, по ней доступны отзывы и документы. А для инвесторов всегда доступны консультации русскоязычных специалистов.

Сегодня New Nordic Group строит три впечатляющих объекта в Таиланде.

Самый внушительный – это мини-город на 100 апарт-отелей вдоль побережья Сиамского залива между Бангкоком и Хуаином: на участке чуть менее миллиона квадратных метров расположены более пяти тысяч апартаментов. Инвестиции в эти квартиры доступны при вложениях уже от 2,5 миллиона батов или 5,5 млн рублей. В этом случае застройщик даёт рассрочку до 4 лет и возможность пользоваться апартаментами бесплатно 2 недели в году.

Ещё один проект – Samui Lamai и Samui Water World на сказочном тропическом острове Самуи. Стоимость апартаментов здесь начинается от 4 тысяч батов. Инвестору предлагается вложить средства по программе leasehold с последующим выкупом.

Стоит обратить внимание и проект на острове Пхукет – Bangtao Water World. Для покупки недвижимости предлагается оба сценария инвестирования. А стоимость объектов начинается от 3,7 млн батов.

В CMP realty отмечают – предложение подходит для инвесторов любых категорий.

Подобрать варианты, проконсультироваться по инвестициям в тайскую недвижимость можно по телефону в Паттайе +66-94-395-9943.

- CMP realty отдел продаж New Nordic Паттайя : +66-62-003-5553 телефон +66-900-4000-52 What’sApp

- CMP realty отдел продаж New Nordic Пхукет : +66 82 414 0100 телефон +66-900-4000-52 What’sApp

- CMP realty отдел продаж New Nordic Новосибирск : 2-333-383 единая справочная +66-900-4000-52 What’sApp

Подписывайтесь на наши соцсети:

instagram.com/cmp_realty/