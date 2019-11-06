С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы

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С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницыРубрика: общество, проиcшествия
11.11.2019 12:35
фото с сайта pixabay.com
Бетонный козырёк рухнул на сотрудницу предприятия «Горэлектротранспорт» в Новосибирске; организация выплатит семье погибшей 750 тысяч рублей.
Сотрудница новосибирского «Горэлектротранспорта» погибла летом этого года после того, как троллейбус врезался в здание и козырёк рухнул на женщину. Дочь погибшей потребовала возместить ей моральный вред в связи с несчастным случаем на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской области.
Как рассказали в надзорном ведомстве, иск родственницы рассматривал Кировский районный суд. Дочь просила взыскать с муниципального предприятия компенсацию в размере полутора миллиона рублей.
«Но представитель ответчика не согласился с иском, пояснил, что предприятие выплатило истице материальную помощь и компенсировало расходы на погребение», – уточнили в прокуратуре.
В итоге сумма компенсации была сокращена вдвое – до 750 тысяч рублей.
Что касается водителя троллейбуса, ставшего виновником ЧП, то дело в отношении него также рассматривает Кировский райсуд. Мужчине вменяется статья «причинение смерти по неосторожности».
Напомним, в сентябре на стройке в Ленинском районе рабочего придавило трубой.
Мария Машанова
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