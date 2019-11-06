Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
11.11.2019 09:26
Фото с сайта 2gis.ru
В воскресенье, 10 ноября, около 20:00 в Октябрьском районе Новосибирска прохожие заметили лежащее тело без признаков жизни; на место ЧП выехали сотрудники полиции.
Вечером 10 ноября возле дома № 77 на улице Сакко и Ванцетти прохожие обнаружили труп девушки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как стало известно, в здании, возле которого обнаружили тело без признаков жизни, расположен бизнес-центр «Парк Резиденс».
«В 20:10 у дома № 77 по улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска прохожие обнаружили труп 23-летней девушки. Позже сотрудники полиции выяснили, что она находилась в помещении 1210», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
На 12 этаже данного здания находятся жилые помещения, в одном из которых и находилась девушка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 30 сентября из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Взятки гладки
Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...
Новости по теме
Популярное