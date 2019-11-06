В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

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Подача тепла ограничена по 30 адресам в Бердске из-за дефекта на трубопроводе; энергетики обещают устранить неполадку к вечеру.

Около 30 многоквартирных домов Бердска попали в понедельник, 11 ноября, в зону ограничения теплообеспечения. Батареи остыли из-за порыва на трубопроводе.

Как сообщили изданию «Курьер. Среда Бердск» в местном Комбинате бытовых услуг, снижение давления в теплосети произошло из-за дефекта на трубопроводе от ЦТП-2.

«Полностью отопление не отключили, но ограничили подачу ресурса», – объяснили на предприятии.

Теплоснабжение ограничено почти в 30 домах по адресам: улица Комсомольская, 2, 2А, 26, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5А, 6, 6А, 8, 10, 10А, 12; улица Ленина, 15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23, 25, 27; улица Первомайская, 14.

Коммунальщики заверили, что место порыва обнаружено, дефект будет устранён до конца дня.

Напомним, в октябре новосибирские энергетики заявили о выросшем количестве порывов на теплотрассах в сибирской столице.