В доме новосибирца нашли почти четыре килограмма запрещённой травы

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Житель Сузуна прятал наркотики в подвале; сибиряк может отправиться в тюрьму на 10 лет.

В подвале одного из домов рабочего посёлка Сузун полицейские нашли 3,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сузунскому району задержали 44-летнего жителя рабочего поселка Сузун, подозреваемого в хранении наркотических средств. В ходе осмотра подвала жилого дома в рабочем посёлке Сузун, где проживает задержанный, полицейские обнаружили и изъяли более 3450 граммов марихуаны», – добавили в пресс-службе ведомства.

За хранение наркотиков мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, на прошлой неделе правоохранительные органы задержали женщину, которая открыла интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске.